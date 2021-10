Si te encantan los Muppets, éste programa especial de Halloween te encantará. La historia se centra en el famoso y audaz Gonzo El Grande, quien acepta el gran desafío de pasar la noche en un lugar aterrador: la Mansión Hechizada.

Junto con su amigo, Pepe el Langostino, esta comedia musical reúne a Kermit y a la banda de los Muppets, presentando a los sonrientes fantasmas tenebrosos de la Mansión Hechizada, en esta graciosa pero escalofriante aventura, salpicada de estrellas de los Muppets.

Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada es protagonizada por los Muppets, quienes están acompañados por Will Arnett como el presentador fantasma, Yvette Nicole Brown como la conductora del coche fúnebre, Darren Criss como el cuidador y Taraji P. Henson como la novia, entre otros.

Por otro lado, este mismo viernes 8 de octubre, Walt Disney Records lanza el EP de Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada, que incluye tres nuevas canciones originales: Rest in peace, Life Hereafter y Tie the knot tango así como una versión de Dancing in the moonlight.

Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada es una producción original que se estrena en exclusiva este 8 de octubre por Disney+.

