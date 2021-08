Disney+ estrenó este 30 de julio “Jungle Cruise” en modalidad Premier Access en la plataforma y en cines. La película es protagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson, quienes hacen un viaje por la selva amazónica a bordo de La Quila, la maltrecha berca de Wolff.

Si estas razones no son suficientes para correr a ver la película, aquí te damos algunas curiosidades que tienes que saber antes de ver “Jungle Cruise”.

"Jungle Cruise": ¿De qué trata?

“Lily” está decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas únicas que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina.

En esta búsqueda épica, la insólita dupla se enfrenta con fuerzas sobrenaturales e innumerables peligros que esperan al acecho en la engañosa belleza de la exuberante selva.

"Jungle Cruise", inspirada en una atracción de Disneyland

Los fans de Disney seguramente identifican el nombre de la película. Es que está inspirada en la atracción homónima de Disneyland que recibe miles de visitantes desde 1955, cuando fue creada para la inauguración del parque en Anaheim, California.

La atracción se replicó luego en Walt Disney World, Tokyo Disneyland y Hong Kong Disneyland. En el juego, los capitanes de un barco llamado “Jungle Cruise” lideran una expedición de humor irreverente, que transporta pasajeros a lo largo de cuatro ríos: el Nilo de África, el Amazonas de América del Sur, el Irrawaddy del sudeste asiático y el Ganges de la India.

Desde el principio queríamos asegurarnos de que todos los elementos de la atracción Jungle Cruise, el espíritu y la gran reverencia que le tenemos a él y a Walt, estén en la película”, dijo Dwayne Johnson. "Hemos trabajado en estrecha colaboración con el equipo tremendamente talentoso de Disney Imagineers para asegurarnos de que estamos atendiendo todos estos momentos memorables e integrándolos en esta aventura épica. Esto es lo que hace que este proyecto sea tan especial”.

Un viaje al pasado… y a ambos lados del Atlántico

"Me sentí cautivada por el espíritu de toda la historia”

Como señala Blunt, la película transcurre a principios del siglo XX. La ficción, además, se desarrolla a ambos lados del Atlántico —en Europa y en Brasil—, lo que da lugar a un despliegue visual impactante y cautivante que se materializa en el diseño de los sets, del vestuario, del maquillaje y el peinado, y más.

Por otra parte, “Jungle Cruise” combina elementos de géneros tan variados como el de aventuras clásicas, el suspenso, la acción, la comedia y el romance, con matices míticos que recuerdan en tono a películas clásicas como “La reina africana”, “Tras la esmeralda perdida” y la saga de “Indiana Jones”.

“Esas eran las películas que veía una y otra vez cuando era niña. Las amaba y me transportaban, y quería estar en ellas. Cuando leí este guion, me atravesó el corazón directamente porque era muy nostálgico y se sentía como un evento real. Me sentí cautivada por el espíritu de toda la historia”, confesó Blunt.

"Jungle Cruise" se rodó en Hawái. CORTESÍA / Disney+

Una multiculturalidad presente

Un rasgo que identifica a la película es su fuerte impronta multicultural, tanto delante como detrás de cámara. Desde un primer momento, el equipo supo que la historia se vería enormemente enriquecida por la diversidad de visiones que aportan los talentos de distintas partes del mundo. Jaume Collet Serra, el director, es español de origen catalán. El diseñador de producción Jean-Vincent Puzos es francés, al tiempo que el diseñador de vestuario nominado al Oscar, Paco Delgado, y el director de fotografía, Flavio Labiano, son españoles.

El actor Edgar Ramírez, de nacionalidad venezolana, interpreta a Aguirre, el temible líder de una tripulación de soldados asesinos. El actor y comediante británico Jack Whitehall da vida al personaje de MacGregor Houghton, el apuesto hermano de Lily. La actriz mexicana Verónica Falcón, y los actores españoles Dani Rovira y Quim Gutiérrez también integran el elenco con sello internacional.

El barco es un personaje más en la historia

Sin duda, uno de los grandes personajes de la película es La Quila, la barca del capitán Wolff que se sumerge en el corazón del Amazonas. Jean-Vincent Puzos y el supervisor de efectos especiales James (J.D.) Schwalm equiparon el barco con muchos aditamentos, haciendo que “La Quila”, como dice Dwayne Johnson, quedara como “un barco de vapor desvencijado pero con personalidad”.

El rodaje ocurrió en Hawái

Uno de los principales desafíos que enfrentó el equipo de producción al realizar la película fue encontrar el escenario perfecto para recrear Porto Velho, el bullicioso pueblo de la selva amazónica que inspira parte de la historia. La locación perfecta surgió en Hawaii, donde el equipo se instaló en la localidad de Kawai, la isla más verde de la zona. Allí, Puzos trabajó junto a 100 colaboradores para dar vida al pueblo de principios de siglo, construyendo el set para el rodaje dentro y alrededor de un depósito en la cima de una colina.

El humor, un elemento clave

"Trepar cables, caerte, aterrizar sobre algo que justo logra salvarte la vida…”

Una premisa que guió al equipo de la película desde el principio fue honrar el característico sentido del humor que impregna la atracción de Disneyland y es tan querido por los fans. Así, el guion de “Jungle Cruise” tiene elementos cómicos e irreverentes que hacen de la historia algo único.

“Hubo mucho margen para el humor y para que las cosas salieran mal, por lo que nada se sintió ingenioso o bien planeado. Fue muy humano. Se sentía como si pudieras imaginarte en su situación. Ella no es una heroína de acción. Se va dando cuenta de las cosas cuando van sucediendo. Trepar cables, caerte, aterrizar sobre algo que justo logra salvarte la vida…”, describió Blunt, en relación a las cómicas torpezas de su personaje.

Dwayne Johnson, en tanto, comenta que los juegos de palabras característicos de la atracción de los parques -cómicos, y un poco tontos- también están presentes en la película, y son un sello de su personaje, Frank Wolff. “Me encantó hacer los juegos de palabras. Supe decirlos de la mejor manera, y pueden ser un poco cursis, pero me reí de mis propios chistes”, cuenta Johnson.

Suena lógico (?)



Disfruta #JungleCruise en cines disponibles y #DisneyPlus Premier Access con costo adicional. pic.twitter.com/OO2Ntf29qK — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 1, 2021

Mucha acción

Y de la mano de esas memorables escenas de comedia física van las increíbles secuencias de acción de la película. Con actores como Johnson al frente de la historia, no sorprende que “Jungle Cruise” esté colmada de momentos de pura acción.

La producción contó con un equipo de especialistas expertos que diseñó secuencias increíbles para los actores, pero, para el director, la acción de las acrobacias siempre tenía que estar impulsada por los personajes. “Queríamos mostrar, ya fuera Lily o Frank, cuál era el propósito de la persona y su punto de vista a través de la secuencia”, dijo ice Collet-Serra. “Como público, disfrutas cuando los malos pierden y los héroes escapan.

Cuanto más grande es el escape y más absurdo es, en cierto modo, más divertido es. Entonces, tuvimos que crear esos momentos para realmente darle a la audiencia esa satisfacción y esa emoción a lo largo de la película. El equipo de especialistas hizo un gran trabajo con eso. Tuvimos una actuación de acrobacias increíble en todo momento. Parece fácil, pero no lo es. Es muy difícil de hacer ".

AC