Si eres fan de The Beatles o de su música, la película Let it be (1970) se estrena este 8 de mayo en Disney+, el servicio de streaming para el entretenimiento familiar.

Disponible por primera vez en más de 50 años, Let it be es la película original de 1970 del director Michael Lindsay-Hogg sobre Los Beatles.

Estrenada en mayo de 1970 en medio del torbellino de la disolución de Los Beatles, "Let it be" ocupa ahora el lugar que le corresponde en la historia de la banda.

Le it be. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

El largometraje, que en su día se vio desde un prisma más oscuro, sale ahora a la luz gracias a su restauración y a las revelaciones de la docuserie de Peter Jackson, The Beatles: Get Back. Estrenada en Disney+ en 2021, la docuserie muestra la calidez y camaradería del icónico cuarteto, capturando un momento crucial en la historia de la música.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM