Disney+: “‘Gepetto’ anhela ser parte de una familia”

El ganador del Premio Oscar, Robert Zemeckis, es el director de “Pinocho”, un largometraje de acción real con tecnología CGI (imágenes generadas por computadora por sus siglas en inglés) que es la nueva versión de la entrañable historia de una marioneta de madera, que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad.

En el filme, Tom Hanks interpreta a “Gepetto”, el carpintero que construye y trata a “Pinocho” (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo. Joseph Gordon-Levitt es “Pepe Grillo”, quien es la guía y conciencia de “Pinocho”.

La película llega hoy a la plataforma de Disney+ y en entrevista Tom Hanks comparte cómo se incorporó al proyecto: “Me enteré de que Bob (Zemeckis) estaba pensando en hacer ‘Pinocho’. Esperé un tiempo y después le pregunté: ‘¿Realmente vas a dirigir ‘Pinocho’?’ Y me dijo: ‘Sí, lo estoy pensado’, a lo que yo le respondí: ‘Si no tienes un ‘Gepetto’ y toleras hacer algo conmigo, avísame’. Así que me incorporé a este fascinante clásico con todo lo que significa”.

—¿Por qué piensa que la película original animada “Pinocho” es un clásico tan importante?

—Creo que es porque es lóbrega. Walt sabía que los aspectos tenebrosos de los “cuentos de hadas” son muy importantes para la narrativa, que impacta tanto a los niños como a los grandes. “Pinocho” elige dejarse llevar por el mal camino. Él abandona la seguridad de su hogar, a su padre que lo adora, se va y está en peligro. Cuando a “Pinocho” le empiezan a crecer las orejas porque está transformándose en burro y luego se convierte en una bestia de carga, es algo espantoso. Creo que eso, más el peligro que representa “Monstruo, la ballena” —que creo que es una de las mejores secuencias del cine— y luego la forma mágica en la que él y “Gepetto” se escapan de él, es algo tremendo. Es parte del descenso al Hades que el héroe tiene que atravesar, y “Pinocho” lo hace. Fue algo complejo para el mundo en 1940, sumado al arte incomparable, inédito y extraordinario del estudio de Disney y sus artistas.

—¿Cómo fue que usted y Bob llegaron a su versión de “Gepetto”?

—Fue una gran responsabilidad, el aspecto de “Gepetto” no difiere mucho del que tiene en la versión animada. El bigote y todo eso representa la versión tradicional de lo que hace que sea reconocible como tal. Bob y yo conversamos sobre el hecho de que “Gepetto” es un hombre feliz, pero que en su vida hubo pérdida. Él se perdió las alegrías de estar vivo, de tener una familia. ¿Tuvo una familia hace mucho tiempo? Sí… Pero, ¿cuánto tiempo hace de eso? La verdad es que “Gepetto” es mayor…Ya pasó la mediana edad.

Así que hablamos de la idea de que está solo, que estuvo trabajando para los demás y deleitándolos con sus artesanías… ¿Desde hace cuánto? ¿Veinticinco años? Es mucho tiempo para no tener compañía en el desayuno y la cena más que un gato y un pececito. “Gepetto” anhela ser parte de algo grande, ser parte de una familia. No se puede simplemente hacer una versión de acción real de lo que fue la película animada. Tiene que ser más profunda. Tiene que tener más bagaje emocional. Así que desde el comienzo, “Gepetto” se cocinó en su propio caldo, por así decirlo.

—¿Hubo algún aspecto de “Gepetto” que necesitó más tiempo para resolverse?

—Una vez que él toma ese camino, tiene un costo. Por un lado, “Gepetto” manda a “Pinocho” a la escuela y está contento por ello. Pero por el otro, él acaba de tener a “Pinocho”, así que está preocupado, inquieto. Creo que en la película animada se da por sentado que todo va a estar bien. Pero no creo que podamos hacer eso en esta época. Es imposible ser padre y mandar a tu hijo o hija a la escuela así como así. Te vas a preocupar. Te vas a preocupar de que no vuelva. Te vas a inquietar por lo que van a hacer y por lo que van a atravesar. Y eso tuvo un impacto en cuando sale a buscarlo. “Gepetto” no va solo a buscarlo o a rescatarlo. Sale a enfrentarse con su miedo más profundo, que es que su hijo adoptivo lo vaya a abandonar… Porque si lo hace, él va a estar solo otra vez.

—Todos los buenos cuentos para niños tienen una moraleja. ¿Cuál le parece que es la moraleja de “Pinocho”?

—Uno se tiene que preguntar qué es importante y qué no. Y luego hay que tomar la decisión de elegir ese camino. “Pinocho” es una hoja en blanco al comienzo, pero luego aprende todo lo que creo que un ser humano conectado y cariñoso, un niño de verdad, necesita aprender con el tiempo. Así que la moraleja de esta historia es que no hay conexión que tenga el potencial de ser más fuerte que la conexión con la familia. Pero eso no puede pasar a menos que uno se conozca a sí mismo.

Creo que “Gepetto” está en contacto con quién es él, lo que le falta, lo que sabe hacer bien, lo que tuvo alguna vez, lo que perdió, y aprendió todas las lecciones. Pero es mayor y “Pinocho” es joven. Él es un niño, pero acumula todo ese conocimiento, y gracias a éste sabe lo que está bien y lo que está mal. Y aprende a ser fiel a sí mismo en la escuela de la vida. Una de las lecciones de la película es que hay que prestar atención cuando uno se anota en la escuela de la vida y trata de salir al menos con un título de bachiller.

La experiencia de trabajar con Zemeckis

Tom Hanks comparte que trabajar con Zemeckis es un desafío fabuloso y divertido, “pero también es como preguntarte ‘¿sabes dónde te estás metiendo?’ Siempre están los requerimientos para lo que serán los efectos especiales que uno no tiene idea de lo que van a ser. Y luego llega el momento en las películas de Bob en los que te dice: ‘Bueno, esto es lo que te tienes que imaginar’. Y lo que te tienes que imaginar es tan complejo que te complica el proceso de la actuación, el proceso de la interpretación”.

“Aprendí hace mucho trabajando con Bob que, a menos que conozcas muy bien los aspectos tecnológicos que van a tener lugar después, te puedes confundir mucho. Como por ejemplo escenas en las que te estás ahogando o nadando o dando vueltas. Y te dice: ‘Bien. Esto es lo que vamos a hacer, Tom. Tenemos que suspenderte cabeza abajo, pero no se verá eso en la escena. Tienes que tener la boca llena de agua, luego tienes que escupirla allí. Pero no la puedes escupir de esta manera. La tienes que escupir de esta forma. Y tienes que esperar hasta un momento muy específico para hacerlo. Ahora hagámoslo 17 veces hasta que salga bien’. En un momento, tuve que imaginarme un pez, un gato, un grillo y un niño de madera. Tenía que imaginarlo todo”.

“Al segundo o tercer día, mi cerebro estaba agotado. Y le dije: ‘Bob, ¿me das un minuto para poder ubicar todas estas imágenes mentales en la cabeza en el lugar en el que corresponden?’ Y me dio el tiempo”, remata.

Toma Nota

Más personajes

Cynthia Erivo es “El Hada Azul”

Keegan-Michael Key es el “Honrado Juan”

Lorraine Bracco es “Sofía, la gaviota”, un nuevo personaje

Luke Evans es “El Cochero”

