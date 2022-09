Disney+: "Cars" vuelve a rodar en la pantalla

La serie original de Disney y Pixar: “Cars: Aventuras en el Camino” (“Cars: On the Road”) llega hoy en exclusiva a la plataforma de Disney+.

Todo está listo para que “Rayo McQueen” (con la voz de Owen Wilson) y su mejor amigo “Mate” (con la voz de “Larry the Cable Guy”) regresen a la aventura.

Esta serie de nueve episodios, producida por Marc Sondheimer y dirigida por los ya conocidos Steve Purcell, Bobby Podesta y Brian Fee sigue las aventuras de los protagonistas en camino de Radiador Springs, durante un viaje por carretera a través de los Estados Unidos, algo que —apunta Purcell en charla con EL INFORMADOR— “como cualquier viaje real por carretera, cada día es una nueva pequeña aventura con giros inesperados” y se prestó de maravilla para narrar los acontecimientos, que se acompañan con la música original de Jake Monaco.

Para una nueva generación

Para el actor, escritor y comediante Daniel Lawrence Whitney, mejor conocido como “Larry the Cable Guy”, volver a encarnar a su personaje, la desvencijada grúa (“Mate”), “es lo más cool que me ha sucedido en la vida; sobre todo por ver la risa de los niños. Es que me agrada de esta franquicia de películas, que hace a la gente feliz; además, la serie es divertidísima y ahora podrán verla quienes fueron niños entonces y una nueva generación”.

Para el actor, de este modo, no hay diferencias entre episodios, “todos son mi parada favorita en el viaje, en cada uno hay elementos que me agradan y las bromas se adaptan para hacer las secuencias divertidas. Y es que los verdaderos genios en todo este proceso son los escritores, son ellos los que imaginan estas situaciones”.

En palabras de Larry the Cable Guy, los jóvenes no tendrán problema en “involucrarse con los temas de la serie, pero igual podrían ver las películas desde la primera, en 2006, de cualquier forma se van a enganchar con la historia y, para quien no haya visto nada, la serie será una sorpresa completa”.

El actor celebra el retorno de Owen Wilson como “Rayo McQueen”, pues “nos conocemos, tenemos una buena interacción porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos”; además, no es problema volver a su personaje, “porque ama a la gente y a la vida, quiere divertirse y ayudar a los demás, está siempre ahí y aunque no sea el más inteligente hará algo por cualquiera; es un buen automóvil, alguien con quien puedes pasar el tiempo y vivir una aventura”.

El formato ideal

En cuanto a la producción, señala Marc Sondheimer que “fue rápida para los tiempos habituales de Pixar, estuvo lista en año y medio, pues modificamos procesos y métodos para lograrlo”; uno de estos procesos fue “trabajar al mismo tiempo con tres directores (tres episodios a cargo de cada uno), de modo que se pudo hacer consultas e ir verificando, ya que cada uno tiene su propio estilo, características y habilidades”.

Por lo que toca al formato actual, el productor destaca que “para contar lo que queríamos, para narrar esta historia (más bien historias), el formato de serie es perfecto, es ideal para dar cabida a diferentes anécdotas y, aunque el tema y mensaje son generales, se trata de un viaje por carretera y cada parada significa una nueva aventura”.

