Disney+: "Blancanieves" la historia del gran clásico de Disney

"Blanca Nieves", la primera película animada de The Walt Disney Animation Studios se convirtió en un verdadero hito para su época.“Es la piedra angular porque todo lo que siguió, todos los largometrajes animados, las producciones live-action, los parques temáticos, todo lo que Disney hizo después se basó en esa película”, señaló el historiador del cine Brian Sibley en el documental La primera película de Disney: Cómo se hizo Blanca Nieves y los Siete Enanos.

Sin embargo, su producción llevó un poco más de cuatro años y el trabajo de más de 300 artistas. A continuación, conoce más de la historia detrás de la película animada que se inspira en el cuento de hadas de los hermanos Grimm.

ESPECIAL/Disney+

Walt Disney siguió adelante a pesar de las críticas

Michael Giacchino, compositor de películas animadas como Up: Una Aventura de Altura, Ratatouille y Los Increíbles, advirtió que Blanca Nieves “fue la aventura más osada de la industria en una época en la que parecía absurdo hacer un largometraje animado”.

Mientras que Eric Goldberg, supervisor de animación en The Walt Disney Animation Studios, agregó que “todos creían que Disney estaba loco por pensar en un largometraje animado”.

El animador Ward Kimball explicó que esto se debía a que “los magnates del cine advertían que Hollywood solamente veía cortometrajes de seis o siete minutos, pero que nadie se quedaría una hora y media”.

Y añadió: “Argumentaban que se nos acabarían las situaciones cómicas. Querían reír una vez por minuto. Vaticinaban que la gente se iba a ir del cine. Walt siguió adelante, no compartía el pesimismo. Creía que si tenía una buena historia, no solo risa, sino también emoción y tragedia, le iría bien”.

ESPECIAL/Disney+

Las bromas, un ingrediente clave en las producciones de Walt Disney

Antes del estreno del largometraje animado, Walt Disney tuvo éxito con sus cortometrajes animados, donde el humor era clave.

Al respecto, Neal Gabler, autor del libro “Walt Disney: The Triumph of the American Imagination”, contó: “Al principio, el fuerte de Walt eran las bromas. Al iniciar el desarrollo de la película, se lanzó una convocatoria a todo el estudio para que aporten sus bromas al proyecto”.

“Pero Blanca Nieves no era una película de bromas. Tenía una narrativa mucho más sólida y matices emocionales de todo tipo”, destacó Gabler.

¿Cuál era el vínculo de Walt Disney con la historia de Blanca Nieves?

Para responder a esa pregunta, Paula Sigman, historiadora de Disney, recordó los inicios de Walt en Hollywood: “La conexión que tenía con Blanca Nieves existía desde hacía mucho tiempo. Cuando llegó a Hollywood quería ser director de live-action. Como eso no fue posible, eligió canalizar su energía en la animación”.

“Así que era natural que sintiera deseos de narrar una historia. Una historia larga, con personajes y sentimientos reales, con situaciones cómicas, pero también con emoción”, describió sobre el anhelo de Disney, quien no quería quedarse solamente en cortometrajes animados.

ESPECIAL/Disney+

La película combinó la herencia europea de Blanca Nieves con la visión estadounidense

“Lo que hizo Walt Disney en su primera película fue abordar con visión estadounidense un cuento europeo. La clave radicó en el diseño visual. Es una película estadounidense, pero el tono visual es profundamente europeo. Es el secreto de su autenticidad”, consideró Michael Giaimo, director de arte de Pocahontas.

Por su parte, Sibley aportó: “Lo que vemos en Blanca Nieves es un libro ilustrado de estilo europeo, pero animado, y no es casual que esta película haya recibido la influencia de artistas procedentes de Europa. Los más importantes fueron Albert Hurter y Gustaf Tenggren“.

La música en Blanca Nieves y los Siete Enanos

Russell Schroeder, historiador de Disney, resaltó la importancia que tuvo la música desde sus orígenes. “Walt Disney comprendió que la música podía enriquecer a sus caricaturas desde un principio, desde el debut de Mickey Mouse en Barco de Vapor Willie. Tuvo un éxito instantáneo gracias a cómo Walt y sus artistas usaron la música”, aseveró.

“Walt fue el primero en integrar el contenido con la letra de la canción. Las letras de Blanca Nieves fueron obra de Larry Morey. Él vivió todo el desarrollo del guión con Walt y comprendía perfectamente cada secuencia”, comentó Chris Montan, productor y compositor a cargo de Walt Disney Music.

“Blanca Nieves supo combinar la energía de Estados Unidos y la popularidad de su música con un estilo artístico que nos remite a un cuento fantástico”, subrayó.

Los nombres de los enanos se definieron poco antes del estreno de Blanca Nieves

ESPECIAL/Disney+

Faltaba menos de un año para el estreno de la película y los siete enanos todavía no tenían nombre elegido.

“Un gran problema que tuvo Walt Disney fue elegir los nombres de los enanos y qué personalidades podría atribuirles. Durante mucho tiempo, Tontín se llamó simplemente ‘Séptimo’. Se redactó una lista con docenas de nombres que tenían potencial, pero solo un puñado terminó en la película“, reveló Brian Sibley.

Un estreno que superó todas las expectativas

En el documental, Gabler también contó que “la película se terminó, literalmente, dos semanas y media antes del estreno. Ni siquiera tuvieron tiempo de hacer gran publicidad”.

En el Carthay Circle Theater de Los Ángeles, California se llevó a cabo la avant premiere de Blanca Nieves y los Siete Enanos, con la presencia de celebridades de Hollywood y también de todo el equipo que trabajó en el proyecto.

Ward Kimball, uno de los animadores del largometraje, recordó: “En el clímax de la película, todos empezaron a llorar. Yo no salía de mi asombro. Era una caricatura, ‘una burda caricatura’, como la habían catalogado los críticos, y el público lloraba en masa“.

“El don de Walt radicaba en su carácter de hombre común, porque sabía lo que sentía la mayoría. Él era el público ideal. Si él lo sentía, el público lo sentiría”, concluyó.

Con información de Disney

FS