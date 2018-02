Disfrutar y probar: consejos para una vida sana

Si uno de tus propósitos para este 2018 es tener una vida saludable, aún estás a tiempo de lograrlo. Vanesa Nieto, directora de Très Fit y nutrióloga, nos comparte algunos consejos para incorporar en nuestro estilo de vida las opciones más saludables para nuestro cuerpo. La primera recomendación que sugiere es comenzar a hacer deporte paulatinamente, incorporando rutinas de ejercicio que se disfruten para que el camino a una vida sana no sea un martirio.

“Deben tomársela con calma. Sí hay que ser constantes, pero no debes exigirte demasiado porque truenas. Prueben diferentes actividades. Actualmente, hay diversas modalidades para realizar ejercicio, como aquí, en Très Fit, que tenemos barre, body slam, tone up, hip hop, pound… Y en otros lados hay otras opciones. Igualmente hay opciones de espacios, puede ser en un salón, al aire libre o en casa. Lo importante es encontrar algo que de verdad se disfrute, para que no hagan ejercicio forzados o estresados, sino con ánimos porque saben que gozarán”.

Por el lado de la alimentación, la recomendación fue bastante similar. “No deben ponerse súper restrictivos, porque luego se provocan las descompensaciones y el sube y baja. Hay que comer rico y saludable, poco a poco”. De esta forma paulatina, el ejercicio y la sana alimentación se convierten en un estilo de vida más que en una dieta y una rutina que se puede romper en cualquier instante.

La experta recomienda comenzar de forma paulatina con el ejercicio y la dieta. EL INFORMADOR/E. Barrera

“Para lograr que esto sea longevo, ¡prueba! Buscar algo que se disfrute y apasione, y sea un cambio permanente y constante. En lo particular lo que me gusta mucho de este espacio, es que además de hacer ejercicio, los asistentes conviven y se hace un desfogue más allá del ejercicio. En espacios como éste, se forman grupos de amigas, y entre ellas se motivan y vienen con la actitud de venir a hacer ejercicio pero también a convivir con sus amigas. No está peleada la disciplina con la diversión”.

Además, Vanesa recuerda que no todo está en los kilos que se desean perder. “Si quieres perder 10 o 20 kilos, no lo harás en poco tiempo, tiene que ser algo que se incorpore a tu estilo de vida, porque esos kilos no los ganaste en un mes o una semana, que no esperen bajarlos tan rápido. Hay que darle chance al cuerpo a reconocer e irse adaptando. Y no todo es el peso, también están las medidas y el porcentaje de músculo”.

La flexibilidad es importante para tu rutina de ejercicios. EL INFORMADOR/E. Barrera

Quemar grasa, ser flexible y tener resistencia

Según la meta que desees lograr en tu cuerpo, cambiará el ejercicio. Si se desea quemar grasa, Nieto nos aconseja ejercicios aeróbicos que aumenten el ritmo cardiaco, como el body slam: “es la más intensa para ver este tipo de efectos, porque se hacen corredores, mancuernas… Es muy integran porque aumentas el ritmo”. Mientras que para crear resistencia y condición física, ejercicios anaeróbicos, como barre y pilates, “porque controlas el movimiento, trabajas desde el centro”. En cambio, para mejorar la flexibilidad, recomienda yoga.