Diseñadores de moda responden a Melania tras polémica chamarra

El día de ayer la chaqueta que portó Melania Trump dio la vuelta al mundo: una chamarra verde militar con la leyenda "Realmente no me importa ¿y a ti?" fue la elección de la primera dama de Estados Unidos para visitar un albergue de niños procedentes de familias inmigrantes en McAllen Texas.

A pesar de la delicada situación migratoria de México con Estados Unidos, Melania Trump usó la gabardina con el polémico mensaje

De inmediato, usuarios de las redes sociales criticaron la elección de Melania tras portar dicha pieza en plena crisis que enfrentan los niños procedentes de padres inmigrantes al ser separados de su familia. Sin embargo, la industria de la moda y diseñadores como Zac Posen respondieron al respecto del polémico suceso y lanzaron a la venta su propia versión de la chamarra.

También celebridades como George y Amal Clooney donaron 100 mil dólares a través de su fundación ‘Clooney Fundation For Justice’ a la asociación ‘Young Center for Immigrant Children’s Rights’, que defiende los derechos de los niños inmigrantes.

1.- Zac Posen

"Estoy absolutamente devastado por las acciones inhumanas e irresponsablemente desagradables tomadas por Donald Trump", expresó el diseñador en el pie de una chamarra con la frase "Realmente me importa".

2.-Wild Fang

"Realmente nos importa ¿a ti no?" fue la frase con la que esta marca de moda respondió a la primera dama. El cien por ciento de las ganancias irá destinado al Centro de Refugiados e Inmigrantes para Educación y Servicios Legales.

3.- PSA Supply

Esta firma de moda lanzó una camiseta con la frase "Me importa ¿a ti no?" y todas las ganancias serán donadas a la fundación United We Dream Action.

4.- Lingua Franca

Está marca puso a la venta un suéter con la oración "Nos importa mucho".

"Pídelo en cualquier color enviándonos un correo electrónico y donaremos 100 dólares en su nombre a cualquier organización benéfica", añade Franca en una foto de Instagram donde aparece el suéter.

GC