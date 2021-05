“Dios los cría” y Calamaro los junta

El argentino Andrés Calamaro vuelve al ruedo musical con una placa discográfica de lujo, se trata de “Dios los cría” -hoy disponible en todas las plataformas y en físico- un proyecto que revisita las canciones emblemáticas del rockero con la colaboración de renombrados artistas latinos, entre ellos: Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Milton Nascimento, Mon Laferte, Lila Downs, León Gieco, Juanes, Vicentico, Sebastián Yatra, Raphael, Julieta Venegas y Carlos Vives, entre otros.

En este álbum el rockero se nutre de los estilos variados de sus colegas y él imprime su esencia rockera en sonidos bohemios, incluso con una estela de bolero que invita al romanticismo. En entrevista con EL INFORMADOR, conversa sobre la creación de este proyecto que sale en un momento de cambios en el mundo tras la crisis sanitaria por la COVID-19.

“Un disco puede trascender la pandemia, (porque ésta) es una lluvia de estadísticas, y la música es otra cosa. Nuestros hábitos se han resignificado para peor, y lo hemos permitido sumisos y temerosos. Los hábitos y costumbres se pierden en el barullo y lo lamento porque nos ha costado conquistar la libertad tantas veces, en peores plazas hemos toreado”, expresa.

Recuerda que este material que ahora presenta tiene varios años cocinándose, “no sé cómo hubiera sido grabar un disco bajo los protocolos extorsivos de pandemia. ‘Dios los cría’ lo grabamos hace tres o cuatro años, tampoco fue fácil”.

Hablando de las personalidades tan distintas entre sí que cohabitan en este proyecto, queda claro que los prejuicios y estereotipos salen sobrando, porque las fusiones enriquecen el espíritu de la música: “Los prejuicios musicales no sirven para nada, la idea es escuchar la música que nos gusta, descubrir cosas buenas y ofrecer a la música un corazón musical abierto. Valerse de prejuicios para subirse el precio es una payasada; jamás los he tenido”.

En la placa hay un tema llamado “Estadio Azteca” que interpreta con Lila Downs, una canción que sin duda homenajea su relación con nuestro país: “En México vi mi primera corrida de toros, tuve mi primer experiencia psicodélica con aceite, tengo tres generaciones de familiares y muchos amigos. Abrazo los pastores y mi medida de caballitos de tequila. Cantar en México es un honor, hacerlo con Lila Downs es un honor y medio”.

Sin duda, “Dios los cría” muestra sonoramente a un Andrés Calamaro que disfruta el momento, que se acompaña de buenos amigos y que goza de la esencia latina; sobre en qué momento de su vida se encuentra actualmente, confiesa que le abona más la bohemia que el relax y la nostalgia. “Advertido por Séneca, renuncio al peso del pasado y al temor del futuro, concluyendo que el único momento de la vida es este mismo, esta misma tarde y quizá mañana. Me encuentro bien pero trabajando, algo poco frecuente fuera de la exigencia de las giras y las grabaciones. Nostálgico no, relajado no sabría cómo”, expresa.

Con respecto a irse de tour ahora que este álbum ya está a disposición del público, esta decisión todavía es incierta para él: “Estábamos promediando una gira universal que fue interrumpida por esta lluvia de protocolos extremos. No sé cuál es la salida, tampoco existen suficientes salidas para todos. Confío en seguir girando, una gira es exigente, cantar no es un oficio siempre agradecido, pero es nuestro oficio, y un compromiso leal con mis compañeros en el escenario y debajo”.

Músico libre

Tras la salida de “Rompan todo”, la docuserie que se puede ver en Netflix, Gustavo Santaolalla, uno de los productores del proyecto, y además precursor del rock latinoamericano, confesó que el género se encontraba en un estado de hibernación. En ese sentido, tras preguntarle a Calamaro cuál es su opinión, acota: “Quizás estén hibernando las guitarras eléctricas para volver y recordarle al mundo que el rock es una religión, -ésta es una buena teoría-. Otro escenario es la parálisis por la pandemia”.

Luego de colaborar con C. Tangana, exponente del urbano, del trap y de otros sonidos globales, queda claro que para Andrés la música se va ajustando y amoldando de corrientes que siempre han existido: “Sigo pensando en términos genéricos como rap, hip hop o Red Bull. Los artefactos propios de la música urbana o electrónica tampoco son una novedad absoluta, hace décadas usamos el sampler, los loops y la 808. Hace casi cuarenta años que apreciamos el rap y existen los vocoder. Ni sé qué son las listas globales, desde que no podemos casi comprar discos, me sé ajeno a otro tipo de manipulación musical. Los estilos son similares por naturaleza. La música no es ajena”.

Finalmente, con toda esta trayectoria que lo respalda, había que preguntar qué le falta por conquistar, y fiel a su manera de ver la vida, confiesa: “Se conquista a una señorita, y se conquista la libertad. No sé de otras conquistas que resulten interesantes a este humilde servidor. En América Latina no simpatizamos con La Conquista”.