Diego Luna: Los hispanos debemos pensar en bloque para ganar terreno

En un mundo que vive "con una fractura terrible", sometido a las fronteras, el actor mexicano Diego Luna asegura que es indispensable que los países hispanos se miren más como bloque para lograr ganar terreno.

Unos días antes de recibir en Madrid el Premio Platino del Cine Iberoamericano por su carrera, que suma ya más de tres décadas, en una entrevista el actor y director mexicano reflexiona sobre su trayectoria en cine, televisión y teatro, delante y detrás de las cámaras, y sobre el motor de su vida: sus hijos y la libertad creativa.

Diego Luna: una carrera distinguida

El artista mexicano, con tan solo 41 años, ha sido galardonado con diversos premios a lo largo de su carrera, sin embargo, agradece profundamente tener la posibilidad de disfrutar del reconocimiento en plenitud.

"Está bien que lleguen (los reconocimientos) cuando todavía puedes hacer cosas, cuando significan algo en tu carrera y te pueden motivar a seguir y tomar nuevos retos. Y a mí me llega en un momento en el que siento que tengo mucho que hacer y explorar. Y me recuerda también que empecé muy joven a hacer teatro, a los seis años y cine a los once. Pero no vengo cansado ni harto, sino al revés", comentó.

"Nos corresponde intentar un modelo familiar que se ajuste a nuestras necesidades. Tenemos que redefinir el concepto de familia para que tenga sentido"

Además, Diego Luna asegura que la existencia de los Premios Platino posibilita un acercamiento entre los países hispanoamericanos, tan fuertemente definidos por sus fronteras.

"Se sabe poco del cine mexicano en España, se sabe poco del cine colombiano en México. Y nos hace falta interactuar con mucha más libertad (...) somos una comunidad que debe mantenerse unida y pensar en bloque para ganar terreno", agregó.

Diego Luna: la libertad y la familia

Enfocado profundamente en sus hijos y en explorar su paternidad, Diego Luna encuentra su motor creativo en reflexionar sobre dónde está actualmente como padre y las revelaciones que esto trae consigo.

Precisamente en su última serie "Todo va a estar bien" (Netflix), producción diseñada y dirigida por él mismo, el mexicano reflexiona sobre la familia y los nuevos modelos que esta puede tener. Al cuestionarle sobre la posibilidad de una familia alternativa contestó:

"Esa familia es posible en el mundo en que vivimos hoy y de hecho las conozco y de ahí viene la reflexión. Pero no se trata de decir que ese es el modelo familiar que debe emocionarnos, sino que nos corresponde intentar un modelo familiar que se ajuste a nuestras necesidades. Tenemos que redefinir el concepto de familia para que tenga sentido".

Asimismo, el actor asegura transitar al lenguaje no binario, aunque le cuesta trabajo porque es "de otra generación": "Mi hija me corrige a cada rato y me parece justo hacer un esfuerzo porque tiene que ver con un reconocimiento que es indispensable", apunta.

Los premios son un impulso para crecer

Ante el nuevo escándalo producido en redes y medios, debido a reclamos con los fondos públicos recibidos por la asociación civil Ambulante (fundada por Luna y Gael García Bernal), el director aseguró no pensar en eso y, por el contrario, agradece poder trabajar haciendo lo que le gusta, con la compañía de personas que lo han apoyado a lo largo de su camino.

"No tengo nada que decir realmente al respecto porque para mí la sensación de logro, el éxito, está en otro lado. Está en poder experimentar esa libertad de sentirme creativo y libre de contar y ser quien quiero ser. Y eso lo he sentido siempre", destacó.

¿Cuáles son los sueños de Diego Luna?

"Poder estar cerca de mi hija y de mi hijo. Verles crecer, esa certeza sí me la trajo la pandemia. De nada sirve poder estar en todos lados si no estás en el lugar donde tienes que estar, que para mí es cerca de mis hijos y de mi padre (…) Anhelo esa estabilidad. Y luego también me gustaría vivir en una sociedad que le dedique tiempo a lo importante (…) enfocarnos en transformar nuestra realidad y asegurarnos de que las cosas mejoren. Tenemos la oportunidad de hacerlo y está en nosotres. Ahora sí que lo dije bien".

