“Todo va a estar bien” romperá con los mitos del amor perfecto

Aunque el realismo y el dolor que afronta un matrimonio al decidir separarse se refleja en cada uno de los capítulos de “Todo va a estar bien”, esta nueva serie dirigida por Diego Luna, también muestra desde la perspectiva del humor cómo el amor se puede convertir en un martirio cuando no se sabe cómo y cuándo decir adiós.

La serie, respaldada por Netflix, se estrenará en esa plataforma el próximo 20 de agosto con un elenco encabezado por Lucía Uribe y Flavio Medina, quienes dan vida a “Julia” y “Ruy”, un matrimonio que si bien ha decido separarse tratando de quedar como amigos para evitar dolor a su pequeña hija, la convivencia diaria y las nuevas visiones de cada uno terminan detonando situaciones que se alejan por completo de los buenos términos hasta llegar a los juzgados en una pelea donde sale relucir el machismo, el rencor y la falta de comunicación.

Previo a que la primera temporada de “Todo va a estar bien” llegue a la audiencia, Lucía Uribe (“Desenfrenadas”) y Flavio Medina (“Las niñas bien”, “Narcos: México”) comparten los desafíos que implicó esta producción que también cuenta con la participación de Mercedes Hernández, Pierre Louis e Isabella Vázquez, quienes también muestran cómo la familia y amigos quedan inmersos cuando un matrimonio amigo ha llegado a su final.

“Es un proyecto que no solo tiene una producción bien hecha, sino que parte del guion y discurso de cada personaje. Esta historia toca temas actuales, que creo que pedimos que cambien, como sociedad estamos en una transformación, cambiando y alzando más la voz, todos los temas que surgen en esta serie los van agradecer, tratar y entender”, puntualiza Flavio Medina.

Realismo todo terreno

Tanto Lucía Uribe como Flavio Medina resaltan la crudeza con la que se expone a personajes como “Julia” y “Ruy”, que si bien nacen de la ficción propuesta por Diego Luna y sus experiencias personales, son un ejemplo de cómo la nueva generación de adultos rompen con los mitos del amor perfecto y romántico, sumando también cómo se involucran y se ven impactados por temas de importancia como el machismo, la lucha feminista, el perfil de los medios de comunicación y la edición que cada familia brinda de cara a la maternidad, paternidad y la convivencia diaria.

“Me parece absolutamente vital que se retraten personajes como ‘Julia’, que es una mujer con la que yo me identifico y creo que muchas mujeres de nuestra generación lo harán, porque no es un personaje construido desde un estereotipo. Es un personaje honesto, es cercano, es compleja con claroscuros, es una mujer fuerte e independiente que está pasando por un momento muy doloroso, la separación de este hombre que es un macho progre, complejo, pero no es el típico macho unidimensional que es malo”.

Flavio Medina charla sobre la importancia de reflejar a personajes como “Ruy”, que alejado de los clichés de víctima o villano, intenta solucionar las problemáticas de su vida con la poca educación emocional que recibió y que deriva en un comportamiento errático sin saber que a su paso causa daños que lo encaminan a un abismo más profundo.

“Haber interpretado a ‘Ruy’ fue una delicia, porque es un personaje complejo, creo al etiquetar a este personaje como un macho al que conocemos, es regresar a esta idea del patriarcado, a su ideología, del impacto que ha tenido en su vida, que es fuerte. Es un chico que creció sin una figura paterna, justo es donde está la delicadeza de ‘Ruy’, que no es un villano, porque es un hombre que está tratando de avanzar y cambiar, pero tiene tan impregnadas todas estas ideas y conductas arcaicas”.

En medio del caos

Asombrados por el impacto que la globalización que Netflix tiene para mostrar las nuevas perspectivas narrativas de México a nivel internacional, Mercedes Hernández (“Somos”) y Pierre Louis (“Control Z”) comparten sus impresiones por integrarse a “Todo va a estar bien” dando vida a “Idalia” y “Fausto”, respectivamente, que sin imaginarlo se ven envueltos en el caos familiar de “Julia” y “Ruy”, replanteándose cómo desde una tercera posición podemos influir en las decisiones que toma un matrimonio que vive en la cuerda floja de la estabilidad emocional.

“Es un drama con tintes de comedia que habla sobre las relaciones interpersonales, sobre cómo lo que se institucionaliza se vuelve duro, frío y lejano”, explica Mercedes Hernández, quien a través de “Idalia” muestra las realidades que los infantes viven al ver cómo la relación de sus padres comienza a fallar.

“Los niños merecen la mejor versión de los padres, sean casados, divorciados o que regresen, pero merecen la mejor versión. El público puede esperar mucha diversión, mucha identificación y reflexión sobre cómo cada uno llevamos nuestras propias relaciones”.

Pierre Louis coincide con el propósito principal de “Todo va a estar bien”, al recalcar cómo nadie está preparado para afrontar no solo la vida adulta, sino cómo las responsabilidades emocionales también juegan un papel primordial para evitar relaciones conflictivas, tal cual como lo hace su personaje “Fausto”, que poco a poco se va involucrando sentimentalmente con “Julia”.

“Es un reflejo de la conducta humana, que no somos villanos ni héroes al cien por ciento todo el día, creo que lo complejo e interesante del ser humano es que tiene una dualidad de luz y oscuridad. Fausto es un personaje que tiene deseos, que tiene amor, compasión y compañerismo, él no llega a romper una relación, sino realmente es producto de algo que ya está fracturado”.

