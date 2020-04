Diego Denver, sobre los pasos de Ricardo Montaner

El argentino Diego Denver, quien ganó reconocimiento a partir de su participación en “La Voz” de Azteca, alista un disco homenaje a Ricardo Montaner, el primer sencillo “Cada día”, lo publicará el próximo 10 de abril en todas las plataformas digitales y en entrevista, comparte más detalles de este proyecto.

“Esta fue la primera canción del primer disco que Ricardo Montaner grabó en su carrera, es un homenaje que le quise hacer ahora que está vivo y elegí las canciones que no son tan típicas (de él), digamos que son el ‘lado b’ de Ricardo Montaner, que si bien son conocidas, no son esos éxitos, son canciones que ni él ha reversionado como lo ha hecho en otros álbumes como el que hizo con la orquesta de Londres. Entonces, creo que el homenaje quedó bastante original”.

Sobre si ha tenido acercamiento con Montaner, dice que de momento no, “me cuesta acercarme a decir tal o cual cosa, me cuesta acercarme a la gente, pero (el proyecto) sinceramente lo hago muy personal, obviamente quiero que le llegue a él, esa es la idea”.

Espera que en el transcurso del 2020 se haga el lanzamiento oficial del álbum tanto de manera digital como física, él espera poder venir en mayo a México para darle promoción al sencillo, siempre y cuando las condiciones lo permitan, a propósito de la pandemia que se vive.

Dos veces a la semana en sus redes sociales hace “lives” para mantener contacto con la gente y que pasen un buen momento en días de confinamiento a causa del COVID-19. “Hay muchos artistas que estamos haciendo un montón de cosas para que la gente pase este trago amargo un poquito más dulce”. Justo, Diego también está aprendiendo a tocar guitarra. Conéctate en @diegodenverok.

Así vive la contingencia

Para Diego, estos días de aislamiento en su natal Argentina, han servido para valorar el tiempo y sacar lo positivo de una situación complicada como la pandemia que se vive. “Como que al principio me desesperaba y necesitaba salirme, pero ahora ya me acostumbré a que mi vida es dentro de la casa, trato de salir lo menos posible, solo para ir al supermercado y nada más. La verdad que se está viviendo una incertidumbre muy grande de que no se sabe qué va a pasar y hasta cuándo va a pasar. Si bien hay gente fallecida y afectada, no sabemos aún a la realidad a la que nos estamos enfrentando”.

Le pide al público tomar sus precauciones y vivir esta experiencia como un aprendizaje. “Espero que esto nos dé una oportunidad, que paremos un poco la pelota porque vivíamos a mil por hora y esto nos hace reflexionar sobre lo frágiles que somos como seres humanos y la importancia de la salud, porque sin ella no se logra absolutamente nada, que es una situación difícil en la parte económica, por supuesto, pero la salud es muy importante, además de estar con los tuyos”.