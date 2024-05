El Día de las madres es una festividad extendida por todo el mundo donde, según la cultura se celebra a las mamás, existen diversos gestos de amor y admiración dedicados a ellas pues a lo largo de la vida se han escrito canciones, poemas, Odas, obras teatrales, libros, películas e incluso programas de televisión solo pensados en la figura maternal, pues han demostrado ser una gran fuente de inspiración en más de un ámbito.

Es por ello que hoy traemos una recopilación de historias entrañables protagonizadas por madres para reflexionar en su día especial; puedes verlas con tu mamá y darle un significado especial. Este Día de las madres se acostumbra pasar tiempo de calidad con ellas, dedicarles obsequios y mensajes especiales, ¿porqué no ver una de estas producciones juntos?

Gilmore Girls

Netflix nos regaló 7 temporadas de un drama cómico sobre maternidad y vida cotidiana que se ha convertido en un apapacho para el corazón; con 153 capítulos podrías crear una tradición en casa, ver la serie junto a tu mamá cada fin de semana o todos los días incluso. Rory Gilmore y su madre soltera Lorelai viven en Connectitud en un día a día de trabajo, instituto, amores, amigos.

 

Madres, amor y vida

Esta serie es original de Prime Video y en ella encontrarás el drama que conmoverá tu corazón pues esta historia está centrada en la planta de pediatría de un hospital ficticio, el Hospital Los Arcos, donde varias mujeres deben convivir día tras día unidas por la preocupación por sus hijos. Es una serie hecha para llorar que ya cuenta con dos temporadas, Varias madres, una abuela y una pediatra serán las protagonistas de las historias en estos pasillos de hospital en los que pasan gran parte de su vida renunciando así a sus trabajos, a su vida social, a todo. Un tipo de Grey's Anatomy sin sexo ni traiciones.

 

The Letdown

Netflix no deja de consentirnos, pues también esta “The Letdown”, una historia protagonizada por Audrey quien tiene un bebé de dos meses y se une a un grupo de padres primerizos para encontrar ayuda y apoyo, pues la maternidad no es sencilla. Una comedia entretenida con situaciones en las que te verás representada si eres o has sido madre y que busca visibilizar los cambios a los que te enfrentas cuando un bebé aparece en tu vida. Pero sin dejar de lado el humor, el sarcasmo y la ironía.

 

BB