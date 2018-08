Dharius, en la cima de la “mala fama”

Los años no pasan en vano, y para Dharius la paciencia se ha convertido en uno de sus mejores aliados para seguir consolidándose en el rap mexicano. A casi una década de impulsar su carrera como solista, el cantautor norteño ve ahora los frutos de saber esperar y retumbar con fuerza con la llegada de su segundo álbum inédito “Mala fama / Buena vidha”.

Tras separarse de Cartel de Santa, Dharius comenzó su andar en solitario y aunque reconoce que su primer disco individual, “Directo hasta arriba” no tuvo el impacto que se esperaba incluso en los conciertos, el rapero mexicano puntualiza que solo es cuestión de esperar a que los proyectos se asienten, considerando que en esta segunda vuelta al estudio logró aterrizar de manera más directa su ritmo y letra.

“‘Mala fama / Buena vidha’ es uno de mis discos favoritos de todo lo que he hecho en grupo o solista. Creo que mi forma de escribir sí cambió un poco, pero sigo hablando de temas como la fiesta, el cotorreo, pero también hay proyectos para otras canciones, son etapas diferentes de mi vida. En el primer disco venía de separarme de un grupo en el que estuve 13 años, fue algo difícil, y ahora en este disco estoy más relajado”, explica Dharius al considerar que el convertirse en padre por tercera ocasión lo han hecho mirar a la música y su proyecto con otro sentido.

Con la promesa de llegar a Guadalajara el 22 de septiembre para reencontrase con el público tapatío, Dharius adelanta tener listo todo el show que llevará por México con un espectáculo completo que refleja la popularidad que con la que remontado tras apostar por el camino en solitario, al ser el rapero con más ventas en físico en las principales disqueras del país con el lanzamiento de “Mala fama / buena vidha”.

“El disco ha llegado al top de ventas en físico, es algo que no me esperaba, permanecimos cuatro semanas en top hasta llegar al primer lugar superando a Luis Miguel y Los Ángeles Azules, seguimos sin creerla, llenos de felicidad. Es algo que me inspira para seguir trabajando, hacer las cosas bien y no decepcionar a toda la banda que me sigue”.

Yo hago rap porque es lo que me gusta, pero no estoy peleado con los nuevos géneros.

Hijo de los nuevos tiempos

Dharius recuerda lo complicado que era hace 15 años acceder al contenido del rap a diferencia de la apertura e impulso que brindan actualmente las plataformas y cancioneros digitales, en donde una simple búsqueda ya está vinculada a otras recomendaciones musicales similares que ayudan a hermanar a los artistas sin importar las tendencias de moda como lo urbano, género del que no se preocupa en lo absoluto.

“El rap mexicano está en su mejor momento, yo rapeo desde los nueve años y dar conciertos a los 17, antes solo había dos o tres raperos por ciudad, ahora ya cientos de artistas, muchas propuestas muy bien y con su estilo mexicano. El rap mexicano es algo imparable, hay muchos géneros populares como el reguetón, lo urbano, el trap, pero todo eso está bien si son por el bien de los artistas mexicanos, yo hago rap porque es lo que me gusta, pero no estoy peleado con los nuevos géneros, sé que las cosas cambian, los jóvenes ahora tienen más gustos”.

Muestra de ese efecto digital se ve reflejado en los hits que Dharuis ha logrado en cuestión de meses en plataformas incluso de video como YouTube en donde sus canciones como “La Durango” registran más de 44 millones de reproducciones en su canal oficial, o como “Hey Morra”, que en semanas contabilizó más de 24 millones de visitas.