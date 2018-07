Desestiman demanda contra Del Toro y "La forma del agua"

Un juez federal en Estados Unidos desestimó la demanda que enfrentaban Guillermo del Toro y Fox Searchlight por el supuesto plagio del filme "La forma del agua".

El pasado febrero, David Zindel -hijo del dramaturgo Paul Zindel, presentó una demanda contra la obra del cineasta mexicano, pues aseguró que tenía muchas similitudes con la obra de su padre, "Let Me Hear You Whisper", de 1969.

Según Zindel, en la obra de su padre se narra la historia de una solitaria empleada de limpieza que trabaja en un laboratorio donde se hacen experimentos y que termina enamorada de una criatura acuática.

Sin embargo, según "Deadline", el juez Percy Anderson emitió ayer un breve fallo en el que desestimó la demanda y señaló que tanto Del Toro como Fox Searchlight tienen derecho a recuperar los costos que les significó su defensa en el proceso legal.

"Nunca he visto o leído la obra. Nunca había escuchado de esta obra antes de hacer 'La forma del agua' y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra", dijo en febrero Del Toro para defenderse.

Gracias a "La Forma del agua" el cineasta mexicano se llevó cuatro premios Oscar, incluidos los de mejor película y mejor director.

