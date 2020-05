Desde el rock para mamá, con cariño

El 10 de mayo llegó y la gente se prepara para celebrar la celebración del Día de la Madre de una manera diferente, con la recomendación de quedarse en casa. La música es buena forma de amenizar la estadía en el hogar y seguir festejando a mamá. La canción, como género literario, sirve también para explorar las múltiples posibilidades de las experiencias humanas: la maternidad, las relaciones familiares entre madres e hijos, el ajuste de cuentas y la declaración de amor son un tema socorrido en la música, y el rock no está exento de sus manifestaciones, como podemos apreciar en el siguiente playlist propuesto con intérpretes clásicos del género que en su repertorio guardan un espacio para mamá. Toma nota y ¡a cantar!

-“Mama Liked the Roses”, de Elvis Presley. El rey del rock tiene esta canción en su repertorio, que aunque dista de entrar en sus grandes éxitos, su letra es un homenaje a la figura materna.

-“Mama. Can’t Buy You Love”, de Elton John. El cantante británico versionó esta canción original de los compositores Bell and James, donde el despecho se hace presente. El tema pertenece a su EP “The Thom Bell Sessions”, de finales de los setenta.

-“Mama, I’m Coming Home”, de Ozzy Osbourne. El alma de metalero no es impedimento para tener buenos sentimientos hacia la madre. El también vocalista de Black Sabbath lanzó esta balada nostálgica en su sexto álbum de estudio.

-“Mama Said”, de Metallica. Otros metaleros que se pusieron melancólicos al cantar a la madre son este cuarteto de Los Ángeles. Perteneciente a su disco “Load”, “Mama Said” fue también sencillo.

-“Thank You, Mom”, de Good Charlotte. Otro género estridente que no por eso deja el tema materno de lado ha sido el punk, que tiene en los estadounidenses de Good Charlotte una canción de agradecimiento a la madre.

-“Julia”, “Mother”, de The Beatles y John Lennon. El fundador del cuarteto de Liverpool tuvo una difícil relación con su madre, que a la vez fungió como inspiración para más de una canción, que demuestran que el reclamo y el cariño pueden ir de la mano.

-“Mother Love”, de Queen. Muchos recuerdan la celebérrima frase de “Mama, oh, oh, oh, oh” del clásico de Queen “Bohemian Rhapsody”, pero no todos recuerdan que hay más canciones en las que Freddie Mercury cantó a la figura materna, como este tema.

-“Live Forever”, de Oasis. Este tema es clásico temprano de la siempre polémica banda de los hermanos Gallagher. Lo que muchos no saben es que la letra está escrita con la madre de Noel y Liam como receptora del mensaje.

-“2 corazones”, de Fobia. Del otro lado de la relación, hay canciones que hacen un recuento de la experiencia de la maternidad, como este éxito del grupo mexicano que cuenta en pocas estrofas la vida de una adolescente y su embarazo.

-“Stay at Home, Mother”, de Sheryl Crow. Una balada apacible de la cantante estadounidense que ronda las fronteras del rock, el folk y country. En este tema dedicado a la madre cuenta la añoranza y el cariño.