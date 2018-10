Descubre el mundo de "Sugar Skulls"

Los mexicanos no bajan la guardia y si de defender las tradiciones nacionales se trata Carlos Gutiérrez, director del estudio de animación y efectos visuales Metacube, es de los creativos más interesados en llevar las festividades icónicas del país a un nivel internacional.

Siguiendo esta idea, fue que Metacube realizó el filme “Día de muertos”, mismo que tenía previsto ser estrenado en el 2017; sin embargo, por cuestiones de estrategia mercadológica, el lanzamiento quedó planteado para el 2019… Sin embargo, Carlos Gutiérrez decidió dar un pequeño adelanto de lo que será esta cinta con la mini serie -Spin-off de “Día de Muertos”- “Sugar Skulls”, en la que tres calaveritas de azúcar tendrán que cumplir una serie de retos para poder regresar al inframundo.

“La trama de la serie gira sobre tres calaveritas de azúcar: ‘Popo’, ‘Cate’ y ‘Petl’, quienes hace muchos años eran los míticos guardianes de la entrada al inframundo, pero se portaron mal y la Muerte los castigó convirtiéndolos en tiernas y dulces calaveritas de azúcar para toda la eternidad; sin embargo, un buen día la Muerte les quiso dar una segunda oportunidad y les propuso realizar una serie de pruebas para que recuperaran su puesto. Fue en ese momento que se les apareció un axolote, el cual una y otra vez termina por arruinarles sus planes”, explica en entrevista Estefani Gaona, productora de la serie.

Añade que “Sugar Skulls” se estrenará el 20 de octubre por Discovery Kids -será presentada hoy en el Museo Frida Kahlo, de la Ciudad de México-, “es una forma divertida de acercar a los niños a las tradiciones mexicanas y de paso seguir cautivando a los adultos que desde distintas trincheras y generaciones han fortalecido esta identidad y costumbres para recordar a los seres queridos que se han adelantado en el camino”.

“Para nosotros es importante que no solo le guste a los niños; sino también a los adultos”, detalla la productora al revelar que los personajes estarán presentes en el tradicional desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México con diferentes dinámicas; entre ellas, la gente se podrá tomar foto con ellos.

A lo largo de los capítulos de un minuto y medio de duración, aproximadamente, las tres calaveritas tratarán de cumplir las pruebas que les dicten, siempre desde un actuar lleno de humor y, sobre todo, resaltando las tradiciones.

Cabe señalar que esta producción está hecha por talento mexicano, el cual es dirigido por Carlos Gutiérrez: “En México y Jalisco tenemos gran talento, los artistas que trabajaron en la serie y la película fueron parte fundamental para lograr esto. Como Metacube queríamos lograr la mayor calidad posible no solo en imagen, historia y mensaje. En Jalisco encontramos esta pasión que necesitamos para lograr un proyecto así y con ello atraer mayor inversión para seguir”.

Alistan estreno

Los realizadores consideraron oportuno posponer el estreno de "Día de muertos" para evitar una taquilla baja por la mayor proyección comercial de "COCO". Cortesía / Metacube.

Tras decidir postergar el estreno de la película “Día de Muertos” ante la llegada del filme animado “Coco” de Disney en 2017 y su reestreno este año, Metacube lanzará en noviembre de 2019 su producción para mostrar la visión que los mexicanos tienen sobre sus propias tradiciones: “Para nosotros no era problema, sólo por el uso de la marca de ‘Día de Muertos’ -Disney buscó apropiársela-, sin embargo, la marca quedó registrada por un mexicano, por mí, pero no teníamos un problema con Disney, era una cuestión de mercado. Las películas mexicanas, cual sea, deben tener mayor participación en pantalla, representamos el 6% de todas las películas que llegan a cines mexicanos; tenemos que competir… La película se estrenará en 2019, y no tiene ningún problema legal, sólo que demorar su estreno fue una estrategia de mercado”.

Identidad como catapulta

Carlos Gutiérrez puntualiza que resaltar las tradiciones y bellezas de México no solo debe quedar en halagos, pues en las industrias creativas existen proyectos que además de promover a los íconos culturales pueden convertirse en detonantes económicos para impulsar proyectos que generen nuevos mercados e inversiones.

“La forma en cómo los mexicanos vemos a la muerte es muy atractiva. Es una fiesta, no solo es la tristeza de que nuestros familiares ya no estén con nosotros, transformamos este dolor en festividad, esto es muy atractivo en otros países, poco a poco competimos con más fuerza con Halloween, nuestra tradición tiene mayor profundidad, esto lo vemos en otras tradiciones que son patrimonios inmateriales. Queremos concentrarnos en generar propiedades intelectuales que viajen y generen una economía basada en estos contenidos culturales”, comenta Carlos Gutiérrez.

En este sentido, el director destaca los atractivos que la película “Día de muertos” tendrá al presumir con orgullo no solo esta máxima celebración: “Tratamos de representar la diversidad cultural de nuestro país, de plasmar activos comerciales o económicos basados también en la charrería; habrá mucho de Jalisco en la película y también de otras partes como Zacatecas y Oaxaca… Edificios, monumentos históricos y emblemáticos”.

Agéndalo

Estreno de la mini serie “Sugar Skulls” el 20 de octubre a lo largo del día en la programación de Discovery Kids.

De lunes a viernes:

• 08:59 horas

• 14:00 horas

• 20:08 horas

Sábados

• 10:57 horas