Denise Faro, creadora de canciones, experiencias y emociones

La estrella italiana Denise Faro recientemente visitó Guadalajara para promover su primer álbum de estudio “Cambio de ruta”, editado tanto en italiano como en español. Comparte en entrevista que estuvo desarrollando este proyecto casi dos años, justamente los de la pandemia. “Con su malísima onda, (la crisis sanitaria) me dio la oportunidad de darme el tiempo (para redondear el disco)”, expresa.

En ese tiempo ella estaba viviendo en Los Ángeles, pero decidió regresar a Italia para imprimirle sus raíces a este disco, “sentía que trabajando con autores y productores de mi país era como darle esta magia italiana. Fue un trabajo grande, de muchas emociones, fue entrar al estudio para hablar de algo muy personal y abrirme mucho, reírme y enojarme, todas estas experiencias están aquí, en este álbum, son pedacitos de emociones, todas muy sinceras”.

En este proyecto discográfico, Denise incluye dos colaboraciones, con Samo y Alexander Acha. Resalta que cuando se dio la oportunidad de hacer las versiones de todo el álbum al español, éstas correrían a cargo de una persona dedicada a ello, pero no quedó conforme porque se estaba usando un vocabulario con el que ella no conecta, por lo que ella misma hizo la labor de llevar sus temas al español.

Sobre cómo fue la tarea de elegir las piezas que componen el álbum, destaca que trabajó basada en sus emociones para desarrollar las letras que quería compartir con el mundo, todos los temas son muy personales y sinceros, acota: “a lo mejor uno es muy bailable y otro más triste, de desamor o de amor, pero son pedacitos de vida, todos pasamos por este tipo de emociones en algún momento de nuestra vida”.

Denise expresa que lo que un disco regala son sentimientos, y en el suyo hay para todo tipo de corazones, “por eso es tan importante para un artista sacar un disco y no solo un sencillo”. Justo la exploración de los sonidos es muy variable, pero reiterando que la esencia italiana está muy marcada, abriéndole paso a la cultura latina de la cual ya está muy empapada. Además, Denise también es actriz y ha desarrollado proyectos en Argentina.

“Lo que quise hacer es no pensar en el radio, por eso el disco se llama ‘Cambio de ruta’, fue el no irme por el mismo camino de lo que vende y de lo que la radio va a poner, porque la gente que quiere bailar con algún estilo, lo hará con alguien más porque hay quienes lo hacen muy bien”, en ese sentido, expresa que se enfrentó a comentarios negativos sobre que a lo mejor su música no iba a pegar, pero ella sabe que ahora con este espectro tan grande que tiene la música para llegarle a la gente, siempre habrá la manera de conectar con quien se involucre con lo que ella desea expresar con su sonido. “Los músicos hacemos música porque nos gusta y nos emociona”, pero sí subraya que sonar en la radio también abona y es importante.

Denise ahora está más que lista para desarrollar su tour, México será una de las primeras plazas, también estarán en la agenda Argentina e Italia, por ahora.