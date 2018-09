Demián, el “James Bond” de las almas

La espera terminó para los cinéfilos aficionados al terror: “La Monja”, spin off de la serie de películas de “El Conjuro”, llegará a la pantalla grande este 7 de septiembre. La cinta fue dirigida por el joven director Corin Hardy (quien previamente dirigió “The Hallow”, dentro del mismo género). El director de “El Conjuro 1” y “El Conjuro 2”, James Wan, pasó al rol de productor para esta entrega de New Line Cinema, junto con Peter Safran.

Con la historia ubicada en Rumania, en su elenco hay talento mexicano: Demián Bichir, quien interpreta al padre “Burke”, un sacerdote que emprenderá un viaje con una novicia (Taissa Farmiga).

Este relato de terror se remonta a 1952, cuando en un convento, un extraño suicidio de una monja llama la atención del Vaticano, razón por la que envían al padre “Burke” para investigar el suceso.

El actor metido de lleno en su papel "Burke". Cortesía

Nacida en 1994, la actriz estadounidense Taissa Farmiga ha participado en varias cintas de terror, pero no es un género del que sea fan: “Yo me enteré del proyecto por mi agente. Me envió un correo para la audición. Vi que era un spin off de las cintas de ‘El Conjuro’ y me encantó el guion. No soy gran fan de las películas de horror, pero la pasé bien cuando lo leía, a pesar del miedo. El autor, Gary Dauberman, hace un trabajo genial. Me encantó el guion y el personaje: fui a la audición e hice mi mejor esfuerzo. Funcionó, pues conseguí el trabajo”, comenta en entrevista. Cabe señalar que el guionista, Dauberman, ha escrito otras cintas icónicas como “IT” o “Anabelle”.

En entrevista, Demián Bichir destacó que también fue el guion lo que lo convenció: “De lo primero que me enamoro o no es de lo que hay en el papel: el guion. Me gustó mucho lo que escribió Gary, me pareció un guion poderoso, muy bien armado, con un personaje además muy fuerte.

Yo tampoco soy fan de las películas de terror. No me gusta pagar para que me asusten: pero una cosa es hacerlas y otras verlas. Uno anda en busca de eso: una historia con carne, sólida. Poco a poco me fui enterando quiénes se unían al proyecto: eso es la mitad de lo que lleva a decidir hacerlo”.

Ya con el trabajo hecho, ver la cinta les generó esa sensación de suspenso: “En definitiva, sí me asusté cuando vi la película. Todavía no veo el corte final, vi una versión distinta. Me emociona la premier para experimentar todo, el sonido, la música, todo eso. Pero la vi, a través de mis ojos: ¿de qué otra forma ver una película de terror cuando nos asustamos y nos gusta asustarnos?”, comentó la actriz. Sobre su experiencia en Rumania filmando, agregó: “Me gusta trabajar en cintas de horror porque la energía y la atmósfera del set y del crew es tan diferente de lo que se filma. El material es oscuro, pesado e intenso: la energía en el set es totalmente opuesta. Eso me gusta, que la gente trata de divertirse y pasarla bien”.

Para Demián, las locaciones elegidas fueron otra razón para sumarse al proyecto: “La invitación decía: Se va a rodar en Rumania. ‘¿Quién dice que no a un viaje de esa naturaleza?’ Además rodamos en las locaciones reales que dicta el guion. Fuimos a dar al castillo donde se inspiró Bram Stoker para escribir ‘Drácula’. Ahí nace esta leyenda de ‘Drácula’, en el lugar donde rodamos la película. Los fanáticos de esta franquicia lo van a gozar como enanos. Ya la están esperando muertos de desesperación de ser asustados. Se van a llevar un susto, lo van a conseguir”.

De su experiencia al ver la cinta ya terminada, el actor mexicano dijo: “Lo que yo hice ya sabía qué era. Pero es lo que yo no había rodado lo que era nuevo para mis ojos. Llega un momento donde es incómodo: no te gusta que te asusten, pero además no te gusta aceptar que te asustan”.

Finalmente, Bichir aseguró que su formación católica le hizo sentirse protegido durante el rodaje de la película, en la que encarna a una especie de “James Bond” de las almas.