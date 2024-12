Demanda de publicista respalda las acusaciones de Blake Lively sobre Justin Baldoni

Las acusaciones de Blake Lively de que Justin Baldoni, director y coprotagonista de "It Ends With Us", desató una campaña de desprestigio contra ella han recibido apoyo de una nueva demanda que la expublicista de Baldoni presentó contra él.

La demanda fue presentada el martes en el tribunal estatal de Nueva York en Manhattan por Stephanie Jones, quien comenzó a representar a Baldoni en 2017. Indicó que el actor y su compañía de producción cinematográfica, Wayfarer, ampliaron su contrato en 2020, acordando pagar una tarifa mensual de 25 mil dólares.

La demanda alega que en agosto pasado, cuando se estrenó la película, Baldoni, de 40 años, y Wayfarer, se aliaron con publicistas para intentar "enterrar" y "destruir" a Lively ante el temor de que las acusaciones de comportamiento misógino y tóxico en el set mientras se realizaba el drama romántico pudieran dañar la reputación y carrera de él.

Jones busca daños no especificados de los demandados, incluyendo a Jennifer Abel, una exempleada a quien acusa de llevar a cabo la campaña para dañar a Lively y ensuciar la reputación de Jones.

La demanda alega que Abel fue despedida después de que Jones se enteró el 21 de agosto de que Abel había "robado más de 70 documentos comerciales de propiedad y sensibles y clientes potenciales adicionales" de Jonesworks mientras Abel se preparaba para dejar la firma y comenzar su propia compañía de publicidad, llevándose a Baldoni y Wayfarer como clientes.

La demanda también alega que Abel se asoció con Melissa Nathan, una experta en gestión de crisis que en el pasado ha representado al actor Johnny Depp, en un intento por influir y controlar el contenido mediático perjudicial para Lively y Jones.

Numerosos mensajes de texto incluidos en la demanda fueron extraídos del teléfono de la empresa que Abel devolvió a Jonesworks cuando fue despedida, según la demanda.

En respuesta a una solicitud de comentarios el miércoles, Abel envió un correo electrónico que incluía capturas de pantalla de mensajes de texto entre ella y Jones, junto con un correo electrónico del 26 de julio que envió a Jones, dos semanas después de anunciar sus planes durante una llamada por Zoom de dejar la compañía el 23 de agosto.

Nathan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

La semana pasada, Lively presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, un paso que a menudo precede a la presentación de una demanda, alegando que Baldoni buscó dañar su reputación después de que la actriz, de 37 años, y su esposo Ryan Reynolds abordaran el "acoso sexual repetido" por parte de Baldoni y un productor en la película.

Bryan Freedman, un abogado que representa a Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, calificó las afirmaciones en la presentación de Lively como "completamente falsas, escandalosas e intencionalmente salaces".

Se opuso a las acusaciones de Lively de una campaña coordinada, diciendo que el estudio "contrató proactivamente" a un gestor de crisis "debido a las múltiples demandas y amenazas hechas por la Sra. Lively durante la producción".

Un mensaje enviado a Freedman el miércoles para obtener comentarios sobre la demanda presentada por Jones no fue devuelto de inmediato.

"It Ends With Us", una adaptación del best seller de 2016 de Colleen Hoover, se estrenó en agosto, superando las expectativas de taquilla con un debut de 50 millones de dólares y ventas que eventualmente se acercaron a los 350 millones de dólares.

Baldoni protagonizó la parodia de telenovela "Jane the Virgin", dirigió "Five Feet Apart" y escribió "Man Enough", un libro que desafía las nociones tradicionales de masculinidad.

