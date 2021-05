Del papel a la pantalla: Preparan la película "Los muertos no salivan"

El cineasta Juan Carlos Navarro se encuentra en etapa de preproducción para el cortometraje "Los muertos no salivan". La historia se basa en el cuento homónimo de Mariño González, perteneciente a su libro "Vietnam" (publicado por Ediciones Arlequín).

Para financiar los costos de la producción el realizador lanzó una campaña en Kickstarter, con una meta de 55 mil pesos: “Es una meta baja, se busca financiar a partir de las cosas esenciales, como pago de equipo, pago a actores, alimentación y transporte”. La duración de la adaptación será de aproximadamente 10 a 12 minutos, según el guion que ya escribió el director.

El interés de Juan Carlos por la obra de Mariño González sucedió desde que lo leyó, cuando era estudiante de preparatoria: “A Mariño lo conocí hace doce años, cuando yo cursaba la prepa. Me tocó por una materia leer su libro Vietnam. Mariño fue a mi escuela, presentó el libro y dio una charla. Me acuerdo muy bien de aquel día. Incluso cómo entró, no me esperaba ver un personaje así: un chavo a finales de sus 20, con una pinta vampírica. Me llamó no solo la atención lo que había leído sino también el personaje”. Años después entró en contacto con el escritor, a través del periodista Ezequiel Cruz: “Me pasó su correo, empezamos a platicar sobre el corto. Me parece un cuento bastante bueno. El libro es muy bueno, tiene anécdotas muy de la sociedad”.

En particular, sobre la historia de "Los muertos no salivan", Navarro comentó: “Es tal vez el menos humorístico del libro, el más crudo, el más cruel. Trata de una chavita gótica que sale con sus amigos, la acosan en la calle, cuando está en el bar es asaltada, luego uno de los policías que toman el caso la viola, aprovechando la soledad de la noche. Me pareció adecuado, siempre los temas sociales en cine tienen su peso”.

Juan Carlos Navarro comenzó su formación en el periodismo, interesado por los deportes. Más tarde entró a la carrera de cine y cursó un diplomado en actuación. Aunque será un cortometraje de ficción, la producción retoma algunos elementos del periodismo, como la crítica a la autoridad: “Me motiva, me remite a lo que está sucediendo. En Colombia hay un estallido social, en el año y medio que casi lleva la pandemia no han dejado de suceder estos abusos, pasó lo de George Floyd (en Estados Unidos), lo de Giovanni en Jalisco, lo de Victoria hace un mes, la salvadoreña en Tulum, o cómo hace semanas secuestraron a una familia completa”. En ese sentido, destacó que el propio libro de Mariño también sigue vigente en su crítica social, como en el cuento donde se señala la violencia e inseguridad que puede sufrir una mujer. Vietnam cumplió ya quince años de haberse publicado, por ello Ediciones Arlequín reeditará el volumen.

A la campaña de Kickstarter para "Los muertos no salivan" le restan 13 días: es posible aportar al proyecto desde 100 pesos. Entre las retribuciones a los mecenas hay incentivos como copias digitales del guion, ejemplares firmados del libro y agradecimientos al final del corto. Además de la liga en la página se puede contactar a Juan Carlos Navarro en Instagram, en la página del proyecto (@lmnscorto) y su cuenta (@juansonn07).

GC