Del Toro producirá la cinta "Historias de miedo"

El cineasta mexicano Guillermo del Toro producirá la cinta de suspenso "Historias de miedo para contar en la oscuridad", que será cofinanciada por CBS Films y Entertainment One, anunciaron hoy aquí los estudios.

La película, basada en la serie de libros "Scary Stories to Tell in the Dark", de Alvin Schwartz, será dirigida por Andre Ovredal. El guion también estuvo a cargo del ganador del Oscar por su cinta "La forma del agua".

Además de Del Toro, en la adaptación del texto participaron Daniel Hageman y Kevin Hageman, guionistas de cintas como "La gran aventura Lego" y "Hotel Transylvania".

La película cuenta la historia de un grupo de jóvenes adolescentes que deben resolver el misterio que rodea una serie de muertes súbitas ocurridas en su pequeña ciudad.

"Historias de miedo para contar en la oscuridad" se rodará en Toronto este verano y se presentará a los compradores en el Festival de Cannes.

