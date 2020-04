Del Toro armará plática de cine en Twitter

Siempre curioso y listo para sorprender. Así es el cineasta Guillermo del Toro, quien no se queda quieto ni siquiera en pandemia frente al coronavirus, y ya adelantó una nueva dinámica que realizará en su cuenta de Twitter (@RealGDT), donde a partir de este lunes 20 de abril, comenzará una serie de charlas virtuales (a través de mensajes y pequeños videos) con otros cineastas.

De momento, entre los realizadores que han confirmado su participación en la dinámica están Jordan Peele (“¡Huye!”, “Nosotros”), Edgar Wright (“Baby Driver”, “Scott Pilgrim Vs The World”), James Mangold (“Logan”, “Walk The Line”), Rian Johnson (“Star Wars: Episodio VIII”, “Looper”), Scott Derrickson (“Doctor Strange”, “El exorcismo de Emily Rose”), Lexi Alexander (“Hooligans”) y la realizadora Issa López (“Ladies Night”).

Entre la lista de invitados distinguidos también se encuentra Joe Dante (“Gremlins” 1 y 2), Peyton Reed (“Ant-Man”, “The Break-Up”) y Brad Bird (“The Incredibles”).

La cita comienza este lunes a las 11:00 horas, y el tapatío ha sido claro en mantener “abierta” la invitación a otros colegas y personalidades de la pantalla, por lo que no sería extraño que la cantidad de invitados se incremente durante la naciente semana.

Aprovechando su “paseo” por la red social, el también productor agregó que planea ofrecer “pronto” una conferencia por internet, para conectarse a profundidad con sus seguidores. También reveló que su próximo proyecto, titulado “The Wizards”, se estrenará en julio, aunque está por verse si esto no cambia debido a la presente situación de contingencia que viven grandes regiones del mundo. El creador de cintas como “Hellboy”, “La forma del agua” y “El laberinto del Fauno” se encontraba, previo a la pandemia, enfrascado en varios proyectos para plataformas virtuales y escritura de guiones.

JL