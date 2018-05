Deadpool, un antihéroe provocador y muy taquillero

Este viernes llega a los cines mexicanos “Deadpool 2” bajo la dirección de David Leitch, a quien conocemos por las cintas: “John Wick” y “Atomic Blonde”. Sobre su participación en la nueva entrega del mercenario más irreverente del mundo, comenta: “He tenido el honor y privilegio de ayudar a crear un par de universos distintos y espléndidos, pero hay algo definitivamente fascinante acerca del universo de ‘Deadpool’, reinventó la comedia de acción. La original fue muy especial, y el mundo mismo parece ser tan vasto que podrías tener tu propia voz creativa sin dejar de ser leal a la original”.

“Deadpool” se estrenó en febrero de 2016, convirtiéndose, ese año, en la película para adultos que más dinero recabó; obtuvo 750 millones de dólares en todo el mundo. Es importante destacar que “Deadpool” se convirtió en la primera película de superhéroes de acción en vivo en haber sido nominada al Globo de Oro a Mejor película en la categoría Comedia o Musical; de hecho, Ryan Reynolds también fue nominado a Mejor actor.

Cabe señalar que Reynolds no sólo es el protagonista; sino que también coescribió y produjo “Deadpool 2”. “Ryan es un talento cómico increíble”, comparte Leitch, “y ‘Deadpool’ le funciona como base perfecta para cosas en las que realmente sobresale. Tomó ese personaje de las tiras cómicas y se apropió de él. Hay un efecto sinérgico entre ‘Deadpool’ y Ryan. En la vida real en realidad es ‘Deadpool’, en cuanto a su forma de expresarse y ver el mundo, en ocasiones. Es divertido e irreverente, pero también tiene un gran corazón y compasión, al igual que ‘Deadpool’”, agrega.

TOMA NOTA

Un origen exitoso

La primera entrega de “Deadpool” no contó con un presupuesto alto para su filmación. De todas las películas de superhéroes, “Deadpool” ocupa el lugar número cinco en cuanto a bajo presupuesto. Las más bajas fueron “Elektra” (2005), “Blade” (1998), “Batman” (1989) y “Kick-Ass” (2010) en el lugar más bajo. El presupuesto de la película “Deadpool” fue de 58 millones de dólares e hicieron magia con ellos, pues al final la recaudación en taquilla fue de 750 millones de dólares.

Las plumas

El guion de la nueva entrega de “Deadpool” corrió a cargo de Rhett Reese y Paul Wernick, quienes también escribieron la primera película. “Nos tomó cinco o seis años ir contracorriente, para lograr que se hiciera la película; y en gran medida fue hasta cierto punto un proyecto de pasión, que por lo general se presenta para cosas como películas independientes o filmes menores que no pueden ser financiados. ‘Deadpool’ es una manzana entre naranjas, cuando se trata de superhéroes. Es irreverente. Se desprecia a sí mismo. Es bobo, infantil, violento, irritante. Es muchas cosas que no son los otros superhéroes, y ni siquiera es un superhéroe. Es como una especie de antihéroe en un traje de superhéroe”, comparte Reese.

“Deadpool es casi como el ‘Jorobado de Notre Dame’”, comenta Leitch. “Está desfigurado y es muy empático. Tiene una historia de fondo grandiosa. Está el cumplimiento de los deseos de un tipo que tiene estos poderes curativos. Es casi invencible. Y es irreverente. Dice sandeces hoscas, divertidas y osadas que uno no podría decir, pero que nos gusta escuchar. Esa mezcla es maravillosa para un personaje”.

Wernick añade, “Deadpool es un individuo autocrítico, que se odia a sí mismo y está en un espiral descendente de vergüenza. Todos quedamos enamorados de eso. El haber tenido la voz de Ryan en nuestra cabeza todo el tiempo, mientras escribíamos, fue todo un privilegio. Él es ‘Deadpool’. Su mente funciona, piensa y habla como un personaje. Para nosotros es un placer sentarnos en la computadora y escribir para él”.

LOS PERSONAJES

• Josh Brolin como “Cable”

Para esta entrega, Brolin interpreta al viajero del tiempo “Cable”, un guerrero infectado con un virus tecno-orgánico que lo vuelve cibernético. Este personaje ha tenido una vida complicada, pues perdió a su esposa e hija a manos de un loco, por lo que decide tramar un plan que incluye viajar al pasado, para resolver esa cuestión y traerlas de regreso.

• Zazie Beetz como “Domino”

Este personaje es una guerrera ruda con un poder “único”, comentan los guionistas. “Domino” es una incondicional de la X-Force, un grupo heterogéneo de tipos disfuncionales, moralmente indecentes y desequilibrados. No tolera las sandeces de “Deadpool”. Se desespera y no puede creer que esté involucrada con este grupo variopinto de fracasados y, no obstante, es justo donde ella embona. “Siento que la audiencia se enamorará de ‘Domino’, como todos lo hemos hecho”, comentó Zazie.

• Julian Dennison como “Russell” / “Firefist”

Julian Dennison, estrella revelación de “Hunt for the Wilderpeople”, la película más taquillera en la historia del cine de Nueva Zelanda, interpreta a “Russell”, quien termina por convertirse en “Firefist”. Dennison tenía catorce años cuando rodó “Deadpool 2”, por lo que tuvo que ver una versión editada para el estreno: “La realidad es que yo formo parte de los momentos obscenos de la cinta; así que no puedo esperar a que mi familia la vea; se van a ir del cine pensando — ‘¿¡En qué han convertido a mi hijo!?’”

• Morena Baccarin como “Vanessa”

Baccarin regresa como “Vanessa”, el amor de la vida de “Wade Wilson”. Para esta cinta, Baccarin tuvo que rodar varias escenas submarinas. “Uno de mis miedos más grandes es el buceo y tuve que filmar hasta el fondo en una silla, durante 20 minutos a la vez intentando actuar una escena. Fue aterrador”, comenta.

• Andre Tricoteux como “Coloso”

“‘Coloso’ proviene de Rusia y es uno de los X-Men originales. Es educado, estoico, amable, respetuoso, y en muy rara ocasión pierde los estribos. Cuida a todos los demás (el típico hermano mayor). Se convierte en metal y, obviamente, tiene una gran fuerza, velocidad y poder. ‘Deadpool’ y ‘Coloso’ siempre han tenido esta especie de relación de hermano mayor/hermano menor. Él es la moral rectora de ‘Deadpool’; siempre está intentando mantenerlo por el buen camino. Lo intenta ayudar una vez que lo entrena para que se convierta en un X-Men”, comentó Andre.