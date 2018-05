Deadpool se disculpa con David Beckham en nuevo video

A tan sólo una semana del estreno de Deadpool 2, continúa su campaña publicitaria que desde la primera parte se caracteriza por su humor y originalidad. Y en esta ocasión, el estudio se aprovechó de la primera entrega, un invitado especial y todo el carisma del personaje para un nuevo spot.

En el anuncio vemos a nadie más que el ex futbolista David Beckham sentado en el sillón de su apartamento mirando una y otra vez una escena de la película Deadpool de 2016. En la escena en cuestión vemos a Wade hablando con Blind Al, quien lo insta a hablar con Vannesa. Pero él asegura que lo rechazará por que las apariencias lo son todo, al igual que con David Beckham, quien habla como si hubiera inhalado helio. Aquí la escena en cuestión:

En el anuncio al ex futbolista se le ve molesto. Recibe un mensaje de disculpa departe de Deadpool, pero lo ignora. De pronto aparece en su puerta una con un plato de galletas y un vaso de leche pidiendo el perdón de Beckham, quien lo rechaza.

Y así una y otra vez. Incluso se burla nuevamente cuando aparece con globos rojos y habla como si hubiera inhalado el helio de uno de ellos. También aparece con un mariachi y por último con un par de boletos para un partido de futbol al mismo tiempo que suena Take my breath away, canción ganadora del Oscar por su aparición en Top Gun.

"No puedo estar enojado contigo", asimila Beckham, al mismo tiempo que abraza al personaje interpretado por Ryan Reynolds, quien por nada lo quiere deja ir.

El comercial termina con una broma más, ahora departe de Beckham quien le dice a Deadpool que creyó que en realidad se estaba disculpando por Green Lantern, R.I.P.D., Selfless, Blade Trinity y Boltneck, consideradas lo peor de la filmografía del actor canadiense.