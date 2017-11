De Zacatecas para el mundo

Fresnillo de González Echeverría, o simplemente Ciudad de Fresnillo, cuenta con más de 120 mil habitantes y en 2008 el ingenió musical de cuatro jóvenes se unió y dio origen a un proyecto musical que poco poco a tomado forma y ganado una base sólida de seguidores-

"Contentos y muy agradecidos por la respuesta de la gente ante todo el trabajo que hemos hecho en todos estos 10 años. Muchos años de talacha en que el público nos ha seguido", comparte en entrevista Luis Manzares 'Güicho', voz y guitarra de Los Románticos de Zacatecas quienes se presentan este 3 de noviembre en el 03 de noviembre en el Roof Top C3 Stage.

Pronto llegó el regreso de Victor López, Antonio Monte y los hermanos Manzares Jesús y Luis a la Perla ya que estuvieron en junio pasado en la caravana del Circuito Indio. Ahora vuelven con su “Fiestón Loco”, y presentar su último disco “Parques”.

10 años se dicen fácil, pero para una banda totalmente independiente y oriunda de Fresnillo, Zacatecas, lugar donde no es precisamente un referente del rock ¿Cómo es la escena en Zacatecas? ¿hay escena? lo cuestionamos. "Siempre ha habido bandas, más inclinadas al progresivo, al punk o al metal, no tan 'indies' como hay en Guadalajara o en CDMX, pero no sólo en Zacatecas, ahora hay muchas bandas que están haciendo cosas bien interesantes. En todo el país ha crecido la escena y estamos bien orgullosos de haber sido de esa camada de bandas que estuvo intermedia entre lo que fue el My Space y el Facebook".

1 Ep, 3 discos y uno próximo a publicarse (dejándose escuchar ya varios sencillos en el proceso) son la carta de presentación del grupo que se encuentra en promoción de su último disco

'Parques', nombre que tiene un significado muy personal para la banda. "Parques es el nombre de la línea de camiones más popular en Zacatecas, y en las que viajábamos en desde niños".

En esta visita a la ciudad prometen nuevos bríos muchas sorpresas. "En comparación a la gira del Circuito, tendremos un show más completo. Tras estar de gira en 12 ciudades en un mes, el frenesí es mucho. En esta presentación venimos más recargados, un armado más sólido, un surtido rico en canciones compaginando los grandes hits con las rolas nuevas".

La agrupación cierra con muchas presentaciones en 2017, pues luego de su presentación en Guadalajara, visitarán Monterrey el 10 de Noviembre, Saltillo el 11 en el Rockstar, Mérida el 24 en el Delorean, Villahermosa el 26 en La Antigua y una serie de fiestones locos en la Ciudad de México.

"La música de Los Románticos de Zatecas es sinónimo de buena onda, que se transmita una sensación de relax, escucharla y que te sientas bien, de brindas un apoyo en momentos difíciles y de que todo va a estar bien"

Los Románticos de Zacatecas

03 de noviembre

Roof Top C3 Stage

21:00 hrs

Banda Invitada: Los Delicados

Atención, tendremos cortesías. Atento a nuestras redes sociales