David y Victoria Beckham celebran 25 años juntos con sus icónicos trajes morados

El 4 de julio de 1999, David y Victoria Beckham celebraron su boda en el castillo de Luttrellstown, en las afueras de Dublín, Irlanda. Ella eligió un vestido de novia de la reconocida diseñadora Vera Wang, que aún hoy se menciona en las revistas de moda con admiración, y llevó una pequeña pero imponente corona de oro.

Este año, la pareja celebra su 25 aniversario, y ha decidido evocar uno de los días más importantes de sus vidas vistiendo una vez más los trajes morados que combinaron en la recepción, como segundos looks.

Además, en ese momento, su hijo Brooklyn, quien tenía 4 meses de nacido, también llevaba una prenda en este color poderoso y llamativo.

"¡Sí! Aún los tengo. No puedo creer que hayan pasado 25 años y aún nos queden", escribió Victoria en un post de Instagram, en el que también manifestó su amor por sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven. Los trajes fueron diseñados por Antonio Berardi.

David y Victoria Beckham repiten los trajes morados del día de su boda

En el festejo del enlace nupcial, los anfitriones se sentaron en tronos diseñados para la ocasión. Así que este año, los Beckham recrean también parte del decorado del día de su boda, y cautivan en Instagram sentados en sillas de este tipo luciendo los atuendos morados.

La diseñadora de moda Victoria Beckham, lleva su vestido recto con escote strapless y abertura profunda en la pierna. La prenda se eleva con flores moradas y rojas sobre uno de los hombros. Completa su look con unas sandalias doradas de tacón estilo gladiadoras, gracias a que las tiras abrazan sus piernas.

David lleva un traje clásico con pantalones de corte recto y saco cruzado con solapa de muesca. En la chaqueta, destaca una gran flor en color morado, haciendo juego con el "bouquet" que se posa en el hombro de la ex Spice Girl. Además, no hay que perder de vista que incluso en su calzado mantuvo el mismo tono, para no alterar la monocromía.

En una de las imágenes por su 25 aniversario que compartió Victoria, sentados en sus respectivos tronos, David Beckham sostiene un oso de peluche, Teddy, que alude a Brooklyn cuando era un bebé, vestido de morado y con un sombrero vaquero a tono.

Ella bromeó: " Solo tres de nosotros en casa, viendo televisión. ¡El final perfecto para un aniversario especial! Los amo, David y Brooklyn".

