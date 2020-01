David Zepeda se reinventa en escena

Los clásicos teatrales también se renuevan, en su lenguaje, en su ritmo y en sus conceptos. Eso le ha pasado al montaje “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?” del productor Rubén Lara. La puesta en escena llegará a Guadalajara el próximo jueves 6 de febrero con dos funciones, a las 18:30 y 21:00 horas. Y es David Zepeda, quien forma parte del elenco, el que comparte cómo ha evolucionado este proyecto al paso de los años, pues además él, Aracely Arámbula y Anastasia Acosta —las dos actrices que completan el reparto— le dan su propia esencia y estilo a la obra.

“Le ponemos frescura, personalidad y ritmo. Es un montaje completamente diferente, hay cambios, actualizaciones, los tiempos han cambiado y el lenguaje también. Entonces, todos esos elementos hacen que sea un proyecto totalmente fresco. Hay que evolucionar para que la gente sienta una obra moderna, vigente y con problemáticas actuales. Al final del día las relaciones personales son similares, los celos, el machismo, temas que están constantemente y que se tocan en la obra”.

Las novedades

David señala que el proceso ha sido muy bonito para él a su paso por este montaje que es dirigido por Abril Mayett. La trama es una adaptación del libro de Sherry Argov donde se habla de las relaciones de pareja, pero también de la independencia y la autonomía desde una perspectiva de humor y un poco de farsa.

“La directora nos saca cosas diferentes. La obra tiene cierta filosofía donde se pueden identificar perfectamente tanto los hombres como las mujeres. Desde mi punto de vista las relaciones personales son de lo más complejo en el mundo y ha sido una bonita forma de construir un personaje, la van a pasar muy bien e invitamos a la gente a que se divierta con nosotros”.

El actor recuerda que la oportunidad de ser parte de esta obra de teatro llegó gracias al productor Rubén Lara, “quien es sonorense, es mi paisano. La idea de esta gira era recorrer México y Estados Unidos, sin embargo, las cosas no se dieron como me hubiera encantando porque empiezo proyecto con Televisa en marzo. Entonces, no sé quién hará la gira en Estados Unidos, pero lo que sí sé es que llegamos a Guadalajara este 6 de febrero”.

También en “La Doña”

Sobre la interacción con sus compañeras destaca que hay un gran trabajo en equipo con excelente comunicación y que el público es el más contento de que comparta cuadro con Aracely Arámbula, de hecho los dos ahora están al aire con la teleserie de Telemundo “La Doña 2”.

“Es un proyecto muy complejo, muy bueno, muy importante. Es una serie muy fuerte, ágil, violenta y apasionada; ahí tengo la fortuna de trabajar también con Aracely, ha habido muy buena química, la gente gracias a Dios constantemente nos pide que hagamos equipo, que hagamos pareja y que mejor que hacerlo en teatro también y disfrutar este ciclo de trabajar juntos, pasarla bien y divertirnos”.

Sobre su personaje, es “José Luis Navarrete”, un empresario a quien David define como ambicioso y que toma decisiones de tajo para cuidar a su familia y su patrimonio. En la trama forma un triángulo de poderes con “Altagracia” quien es Aracely y “León Contreras” quien es Carlos Ponce.

En cuanto al próximo proyecto con Televisa no adelanta mucho, solo comparte que es una producción de Rosy Ocampo, a quien define como una mujer que siempre tiene un trato digno con sus elencos y equipo de producción y que además de él, hay un gran elenco que pronto se avisará.

En el terreno de la música, dice David que sigue teniendo presente esta faceta, pero que necesita de tiempo para saber elegir los ritmos y las canciones y ahora no ha podido desarrollarse en ello porque han llegado buenos proyectos de actuación.