David Lynch se inspiró en CDMX para su adaptación de 'Dune'

El pasado 16 de enero se dio a conocer el fallecimiento de David Lynch, uno de los cineastas más importantes de la historia, a la edad de 78 años. Por medio de redes sociales, su familia anunció su muerte; sin embargo, no dio más detalles.

Su trabajo lo catapultó a convertirse en uno de los directores más aclamados de su generación, presentando filmes reconocidos por su alta calidad estética y visual como "Blue Velvet", "Lost Highway", "Mulholland Drive" y la adaptación de la novela "Dune", la cual fue inspirada en parte por la Ciudad de México.

Así fue como David Lynch se inspiró en CDMX para filmar "Dune"

En 1983, el cineasta visitó la Ciudad de México para promocionar su película y primera adaptación de "Dune". Dicho rodaje se realizó en Samalayuca, Chihuahua y en los Estudios Churubusco, ubicado en la capital del país.

Durante la conferencia de prensa, un reportero preguntó al cineasta: "¿qué le atrae su visita a México?", a lo que Lynch respondió:

"Planeábamos hacer la película, no sabíamos que haríamos Dune, y fuimos a todas partes. Y estando aquí en México venía volando con Tony Masters, nuestro diseñador de producción, y yo estaba leyendo el segundo libro de Dune y me cayó el veinte de que México es el único lugar, es el lugar perfecto para filmar Dune, y realmente no sé por qué es un sentimiento ".

Aunado a ello, sentenció: " Realmente me he sentido inspirado por la Ciudad de México, nunca había visto una ciudad así y eso me dio ideas ".

