Danna Paola sorprende en redes con su nuevo look

Danna Paola ha sorprendido a todos su fans en redes sociales al compartir su nuevo look que trae de nueva cuenta los flecos a media frente para volverlos tendencia.

La cantante mexicana entró con toda la actitud este año, con su gira XT4s1s Tour, la cual se ha convertido en un éxito. Danna vuelve con mucha más fuerza a los escenarios y con un nuevo look que ha vuelto locos a sus seguidores.

Mediante Instagram, la actriz y cantante compartió una serie de fotos para anunciar que su nuevo sencillo en el que hizo colaboración con Denise Rosenthal ya está disponible en las plataformas de música, y es en este post en el que muestra su nuevo look.

Para su nuevo video "Sugar mami is out" ha tomado la decisión de traer un flequillo que le llegue justo por la mitad de la frente. Uno de los cortes más arriesgados que puedes probar, pues este tipo de flecos no solo brindan otras facciones a tu rostro, sino que también a pocos tipos de rostros que les queda bien.

Como lo demuestra Danna Paola, este corte permite acentuar la mirada de la persona que lo usa, pues en rostros redondos ayuda a equilibrar las proporciones y tiende a afinar un poco las facciones del rostro.

La actriz mexicana, por su lado, muestra este flequillo con una coleta de cabello. Logrando atraer la mirada a sus ojos. Pero sobre todo lo que más hace lucir este nuevo cambio es la actitud y seguridad con la que se muestra la cantante del pop.

Este tipo de fleco a la mitad de la frente no es algo nuevo, pues recordamos el look que usó por un tiempo la actriz estadunidense Rooney Mara. Que al igual que la cantante mexicana está usando un estilo único, pues en ambas podemos apreciar este mismo largo.

Recuerda que un cambio siempre va de la mano de la confianza y seguridad que uno mismo tiene. Por lo que si estás pensando en renovar tu estilo este verano, recuerda que looks atrevidos como este son una opción que puede quedarte bien pero antes de hacerte algo consulta a tu especialista de confianza.

