El actor Danilo Carrera recientemente anunció la ruptura de una relación amorosa que llevaba con una supuesta chica la cual jamás presentó públicamente ante los medios. Esto debido a, que decidió dedicar tiempo y energías a su madre que desde el pasado noviembre la diagnosticaron con cáncer. Igualmente, el actor pausó indefinidamente su carrera en las pantallas grandes.

Asimismo, el actor de 34 años de edad decidió dejar México, esto ocurrió hace poco. Luego de tener siete años probando suerte en el país con una meta clara, para convertirse en actor y de esta manera solventar gastos de sus familiares que estaban en Guayaquil, Ecuador, una familia constituida por 3 hermanos menores, además de sus padres.

Y a pesar de que Danilo en sus primeros pininos era seleccionado como actor secundario, no duró mucho para convertirse en protagonista de algunas producciones exitosas de Televisa.

Sin embargo, en febrero tomó esta decisión, que definiría su vida, poniendo pausa a su trabajo más esperado, iniciado en 2015, cuando debutó en la televisión mexicana, con la novela “Pasión y Poder”, esto 3 meses antes cuando su madre ya tenía cáncer. Dicho motivo por el cual la telenovela “El amor invencible” fue la última en la que sería parte dentro del territorio mexicano, tan siquiera por un tiempo.

Danilo Carrera ha compartido en entrevistas que la salud y su familia son una prioridad. “Si dejo de actuar hoy no me va a doler, me voy con mi mamá, a estar con ella", expresó en una entrevista a medios hace unas semanas.

Hubo otra entrevista para el actor que concedió antes de partir a Miami, donde reside su mamá y aparte tiene una casa. También compartió para la revista TVyNovelas que:

“Su vida en la actuación le había enseñado lo doloroso que puede ser estar lejos de la familia, pues el hecho de haberse mudado a México y solo ver a sus seres queridos en fechas importantes, como Navidad, había hecho que se perdiera de grandes momentos que no se repetirán, lo que lo hizo caer en la cuenta de los aspectos en su vida que deseaba priorizar”.

Justo en ese momento, Danilo hizo referencia sobre la relación que sostenía con su novia, manifestando que así como la salud de su madre era lo principal, tenía deseos de casarse, convertirse en padre y tener su propia familia, pues desde que comenzó su relación afirmó que nunca se había sentido de la manera en que lo hacía pues, antes, pensaba que todas las relaciones se terminaban, idea que al conocer a la joven con la que compartía una relación y de la que nunca reveló identidad o fotografías de ambos.

Lo que sí llegó a postear fue una imagen de la mano de su novia en la que presumía el anillo de compromiso que le entregó, cabe señalar que al inicio Danilo mostró gran interés en formalizar ese noviazgo, luego de que contara era una mujer extranjera que, además, tenía un título de realeza y en cierto punto, imaginó que no habría fin, se acabó y él mismo fue quien lo confirmó.

En resumen, "People en Español" reveló que estaba soltero que ahora tenía otras prioridades, por la decisión que tomó de cuidar a su madre.

"Les puedo confirmar que estoy soltero. Viví un proceso muy bonito, una historia muy linda, pero, como todos saben, ahorita hay prioridades diferentes en mi vida", resaltó.

Finalmente, el actor se dará un tiempo para el cuidado de doña Elsa y su reencuentro familiar, también declaró que no pierde las esperanzas de buscar nuevamente el amor.

"Lo más importante es cumplir esta nueva etapa de mi vida, en la que estoy dándole todo el tiempo que tengo a mi familia…", reiteró.