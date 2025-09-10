La carrera más tierna regresa a la ciudad con Hello Kitty and Friends

El momento se acerca y la emoción vuelve a sentirse en la ciudad. Hello Kitty and Friends Fun Run está a la vuelta de la esquina y, tras el entusiasmo que despertó su anuncio meses atrás, hoy llega este recordatorio para quienes todavía no han apartado su lugar en la experiencia más tierna del año.

Momentos antes de salir / Foto: Cortesía

El próximo domingo 23 de noviembre, desde las 6:30 a.m., las calles alrededor de La Gran Plaza Fashion Mall se llenarán de color, música y, por supuesto, de la magia kawaii que solo Hello Kitty y sus amigos pueden crear.

Diversión y ternura en cada kilómetro con tu outfit más original / Foto: Cortesía

Será una mañana pensada para todos: por quienes prefieren disfrutar un 5K con amigos, hasta las familias que simplemente quieren caminar los 3K entre sonrisas y fotos entrañables.

Ideal para compartir estos momentos en familia / Foto: Cortesía

Los kits oficiales ya se están agotando. Cada uno es un recuerdo coleccionable: playera temática, morral y la medalla que sella el momento. Y aunque muchos ya aseguraron el suyo, todavía hay oportunidad de sumarse a la comunidad que hará de esta edición un evento inolvidable.

El kit oficial incluye playera, morral y medalla / Foto: Cortesía

Más allá de la meta, lo que hace única a la Hello Kitty and Friends Fun Run es la energía que se comparte en cada kilómetro: padres corriendo junto a sus hijos, grupos de amigos disfrazados con orejitas y la sonrisa de quienes llegan por primera vez. Este 2025 no se trata solo de correr, sino de crear recuerdos tiernos que quedarán para siempre en Guadalajara.

Podrás vivir con alegría cada kilómetro de esta carrera / Foto: Cortesía

Este no es solo un recordatorio para correr; es una invitación a vivir una experiencia que combina deporte, diversión y ternura. Guadalajara volverá a vibrar con un evento que no distingue edades, sino que conecta a familias, influencers y corredores bajo un mismo espíritu kawaii.

Inscripciones abiertas en www.fhinix.com

AA