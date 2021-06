DLD alista su vuelta a Guadalajara

DLD vuelve a los escenarios, luego de poco más de un año de ausencia. La agrupación mexicana formó parte del Vive Latino, poco antes de que se decretara la suspensión de eventos masicos a causa de la cuarentena por la pandemia. Este 4 de junio DLD volvió a tocar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, para continuar su gira en Guadalajara (Teatro Diana) el próximo 26 de junio. Tras su cita con los tapatíos, tocarán en Monterrey y Toluca, en julio. DLD está formado por Francisco Familiar, Erik Neville y Edgar “PJ” Hansen.

Además de los conciertos donde recorren todos sus éxitos, el grupo presenta “Puente”, sencillo del cual lanzarán el video el próximo 11 de junio. El tema forma parte de su más reciente álbum, y lo eligieron como carta de presentación porque “nos gusta mucho el tema, creemos que es muy bonito. El disco de ‘Trascender’ habla mucho del viaje interno que tenemos, cómo percibimos la parte buena o mala de nuestra propia existencia. No sabíamos que esto iba a pasar, pero es un disco que tiene mucha fuerza en el sentido de superarnos, no dejar que el miedo se involucre con nuestro existir. La canción de ‘Puente’ habla de hecho, si tenemos la fuerza siempre vamos a poder ir a donde queramos de la mejor manera. Creemos que la canción tiene información importante para estas fechas”, comentó Edgar vía telefónica.

Volver a tocar es motivo de gusto para los músicos: “Estoy super emocionado, la verdad. Primero porque queremos ir a Guadalajara, es una ciudad impresionante, con mucha cultura, mucha música también. Presentarnos en el Diana es importante, será la primera vez que nos presentamos solos en ese teatro”.

La pausa en los conciertos los tomó con nuevo material para presentar, un disco que no han tenido oportunidad de girar plenamente: “Hace año y medio, cuando fue el Vive Latino de 2020, tocamos nuestro nuevo disco. No habíamos tenido la oportunidad de presentarlo en público, cara a cara. Lo hemos estado mostrando muchísimo, creando nuevas canciones para lo que será un EP nuevo, con mucho de este suceso que fue la pandemia. Trae mucha fuerza en eso. Está padre toda la comunicación que podemos hacer. Eso hizo que para nosotros fuera la pandemia algo diferente. No nos dejamos enterrar, nos mantuvimos componiendo y ensayando”.



Con novedades en mente

El músico adelantó que esas nuevas composiciones podrían salir en un par meses, con el lanzamiento de un nuevo sencillo y del disco en formato de EP. Sobre componer y grabar en cuarentena, Edgar comentó: “Más que reto fue crecimiento. Tenemos un estudio de grabación, que lo pusimos precisamente para no estar con los tiempos encima. Nos metimos desde muy temprano”.

El entorno en el que crearon sus nuevas canciones influyó en el sentir del álbum: “En las letras hay mucha reflexión, estamos pasando por una época de mucha reflexión, una época compleja. Las letras pertenecen a su época”. Un pensamiento de Edgar es la nostalgia por los conciertos, sobre todo los festivales donde coinciden con colegas de otras agrupaciones: “Extrañamos mucho la convivencia, más que nada en festivales donde nos encontramos a los amigos. Además los shows de rock tienen una energía de paz, de amor, no existen las malas energías, las malas vibras. Es muy real”.

