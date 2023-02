El Universo Cinematográfico de DC Comics fue una iniciativa cruzada por los altibajos, y que a pesar de sus éxitos recurrentes, nunca tuvo la fuerza de su competidor más fuerte, el Universo Cinematográfico de Marvel.

Esto quedó demostrado cuando James Gunn asumió el cargo de director de la compañía de DC, y decidió reestructurar de raíz todo lo hecho hasta ahora. Esto implicó que todas las películas previas, todo el universo previo construido hasta ahora, ya no tendrá una continuación, y ello implica también que los actores que ya se habían ganado el corazón de los fanáticos, no regresen a interpretar a sus superhéroes.

Por ejemplo, la tercera parte de "Wonder Woman", interpretada por Gal Gadot, ya no llegará a la luz, y lo mismo ocurrirá con Henry Cavill, que apenas hacía unos meses había confirmado su regreso como Superman. No obstante, este "reinicio" del universo de DC cancela todas las posibilidades de tener a Cavill de regreso.

Ante la polémica, el nuevo director de DC Studios dio sus declaraciones al respecto, afirmando de una vez por todas que Henry Cavill no volverá como "El Hombre de Acero". "No despedimos a Henry. Henry nunca estuvo en el reparto. Hizo un cameo, y ese fue el final de su historia", indicó.

No obstante, todavía no se indica si Gal Gadot y Ezra Miller (Flash) seguirán con sus personajes.

¿Cuál será el nuevo proyecto de DC Studios?

ESPECIAL DC Comics

El nuevo inicio del universo DC, de acuerdo con James Gunn, llevará el nombre de "Gods and Monsters" (Dioses y monstruos), y se tienen contemplados los siguientes proyectos:

"Superman: Legacy", que está siendo escrito por James Gunn y que prevé su estreno para julio de 2025.

que está siendo escrito por James Gunn y que prevé su estreno para julio de 2025. Una serie precuela de Wonder Woman llamada "Paradise Lost", que desarrollará su historia en Paradise Island, el lugar de donde es originaria la superheroína.

que desarrollará su historia en Paradise Island, el lugar de donde es originaria la superheroína. Batman regresará con la película "The Brave and the Bold" , basada en el cómic de Grant Morrison que sigue la historia de Batman y su hijo real, Damian Wayne, quien es también conocido por ser Robin.

, basada en el cómic de Grant Morrison que sigue la historia de Batman y su hijo real, Damian Wayne, quien es también conocido por ser Robin. Serie de misterio "Lanterns", que seguirá las historias de algunos Green Lanterns (Linternas Verde) como John Stewart y Hal Jordan.

James Gunn aseguró que aún no se tiene pensando qué directores o actores formarán parte de los proyectos y hasta ahora la única confirmada es la actriz Viola Davis, que protagonizará la serie de HBO Max "Waller", basada en el personaje de Amanda Waller que ya interpretó en 2016 en el filme "Suicide Squad".

Otros proyectos que conforman esta primera etapa son las películas "Supergirl: Woman of Tomorrow", "The Authority" y "Swamp Thing". Para la televisión se esperan las series "Creature Commandos" y "Booster Gold".

Con información de EFE

FS