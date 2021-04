Cynthia Klitbo y el Rey Grupero terminan su noviazgo

Cynthia Klitbo y el Rey Grupero dieron por concluido su romance que comenzó hace ocho meses, a través de un mensaje en redes sociales, la actriz informó que la relación amorosa con el youtuber había llegado a su fin, pues "desafortunadamente, el amor no alcanzó".

Klitbo y Luis Alberto Ordaz, nombre real del Rey Grupero, sorprendieron a sus seguidores cuando dieron a conocer públicamente su romance en octubre del 2020, pues posteó una íntima fotografía en la que posaron desnudos en una cama.

Su relación estuvo muy cercana a los cibernautas, pues mientras la actriz estuvo trabajando fuera de México, sus fans fueron testigos de los románticos reencuentros de la pareja.

Sin embargo, Cynthia Klitbo aclaró que la relación de amistad entre ellos sigue intacta, a pesar de que el romance ya no pudo continuar debido a que ambos tienen objetivos de vida distintos.

INSTAGRAM / @laklitbocynthia

La actriz de 54 años enfatizó que no daría ninguna otra declaración, pues no hay nada más que agregar sobre el tema.

"Hoy con profunda tristeza, les informo que mi relación sentimental con el Rey Grupero llegó a su fin. Desafortunadamente no nos alzanzó el amor. Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante, nuestra amistad sigue intacta. Seguiremos admirándonos y queriéndonos siempre, pero desde hoy, cada quien desde su correspondiente individualidad. No voy a hacer ninguna declaración pública al respecto, pues no hay nada más que explicar".

Cynthia Klitbo y sus confesiones de abuso

Recientemente, la actriz platicó sobre diversos episodios de abuso que le tocó vivir cundo era una niña, como cuando a los 14 años fue violentada sexualmente por su novio de ese entonces, o cuando militares del Campo Marte la acosaron mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Danza.

"Me tocaba ir a la escuela atrás del Auditorio Nacional, la cantidad de degenerados que nos acosaban a mis amigas y a mí. Muchas veces los militares del campo Marte se pegaban a las ventanas y ellos nos enseñaban todo, porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada", recordó la actriz.

Klitbo, que desde pequeña le tocó aprender a cuidarse, porque no contó con la compañía de su madre, también relató que un exgobernador del Estado de México intentó abusar de ella.

"Me llamaron a la oficina de esta persona que en su momento era el gobernador. Mi mamá siempre estaba trabajando y yo siempre estaba sola, a mí no me llevaba mi mamá. Entonces de pronto estábamos en Virreyes y dije 'qué hacemos por aquí' y me dijo 'no pues vamos a subir por el licenciado'. De repente se desaparecieron los guaruras y yo acabé correteada, picándole al elevador y llegué llorando con mi mamá y le conté", aseguró.

Gracias a su madurez la actriz de melodramas como "La dueña", "El privilegio de amar" y "Teresa", ahora puede platicar de estos pasajes de su vida sin problemas, porque según ella ya sorteó todo lo que tenía que pasar.

"Es una desgracia, pero todavía de vieja, hace poco me agarraron las pompas. Entonces no voy a decir nombres, a mí no me interesa acusar a nadie, porque acabaría mucho medio artístico en la cárcel, pero es una cosa que se da en todos los niveles", consideró.

NR