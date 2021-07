A raíz de las manifestaciones de parte de la población cubana por falta de medicamentos, atención hospitalaria así como por el aumento de contagios y decesos por el COVID-19, diversos artistas y personas a nivel internacional han utilizado sus redes sociales para hablar de la situación y exigir cambios.

La noticia también ha tocado a diferentes cubanos que hace años decidieron mudarse a México y hacer carrera aquí, y de los cuales, algunos se han manifestado al respecto. A continuación, te compartimos algunos de los actores y actrices que han hecho una vida en el país y encontrado el éxito laboral.

Niurka Marcos

La artista cubana comenzó a salir de su país a los 17 años gracias al arte, conoció varios países europeos y posteriormente llegó a México igual en gira, donde conoció al padre de su primogénito.

A partir de ese momento comenzó una relación con el padre de su hijo y éste fue a casarse con ella a Cuba, y posteriormente viajaron ambos a México.

Su vida daría varios giros personales pero también profesionales, pues acá desarrolló su trabajo protagonizando musicales como "Aventurera" y "Perfume de Gardenia".

En televisión, ha hecho proyectos como "La Mujer de Judas", "Emperatriz" y "Salomé", así como los realities "México Baila" y "Rica Famosa Latina".

Es ex pareja de Juan Osorio, con quien procreó al actor Emilio Osorio.

El domingo, Niurka compartió en su cuenta de Instagram los números telefónicos de gente en Mérida para recaudar medicamentos y poder llevarlos a la isla. Niurka, además, acompañó la información con el mensaje.

"Ayudemos de la manera que podamos, demostrémosles que no están solos y juntos cambiemos el destino de mi gente".

En otra publicación previa, la cubana escribió: "Escuchemos fuerte y claro el grito de mi gente, los cubanos… Cuba despierta de una larga pesadilla y comienza a enfrentar con valor la realidad. Estamos en todas partes, en todo el mundo, hagamos que retumbe el llamado de nuestra gente".

William Valdés

Otro cubano que dejó la isla para seguir sus sueños es William Valdés, quien actualmente reside en México y es conductor de "Venga la Alegría", pero que también fue parte del grupo musical CD9. También fue presentador del programa de Univisión "¡Despierta América!",y pese a que estuvo un tiempo en Televisa, encontró lugar en Azteca y allí continúa como uno de los presentadores del matutino.

William también ha compartido su postura respecto a la situación del país que lo vio nacer con una fotografía donde aparecen los cubanos manifestándose.

"Se acabó el miedo en Cuba. Mi país está atravesando una crisis humanitaria. La gente se está muriendo, no hay medicina, no hay comida esto lleva así años por la dictadura y el socialismo en la isla. Hay que salir a la calle y hacer lo que se tenga que hacer para sacar a estos hdp que llevan más de 60 años reprimiendo a un país completo, no hay libertad en CUBA! #soscuba".

Adrián Di Monte

Adrián y su familia primero se mudaron a Estados Unidos y luego encontró en México la oportunidad para desarrollarse en el mundo de la actuación y de los programas de concursos.

Ha sido parte de telenovelas como "La doble vida de Estela Carrillo" o "Cita a ciegas".

También ha hecho en México proyectos como "Reto 4 elementos" y "Bailando por un sueño".

El actor ha hecho varias publicaciones en su cuenta de Instagram, acompañándola con mensajes como el siguiente:

"Duele recordarte y pensarte, duele hablar de ti hasta cuando va a sufrir la gente por culpa de unos pocos #soscuba".

"El pueblo se cansó del abuso y la dictadura comunista, que solo sirve para oprimir al país y tenerlo en la miseria. #soscuba".

César Évora

Sin duda, César Évora es otro cubano que encontró en México no sólo un hogar, sino el éxito de su carrera como actor, pues ha sido villano y protagonista de innumerables novelas mexicanas. La más reciente es "¿Qué le pasa a mi familia?" que terminó transmisiones este domingo, pero en su carrera ha hecho telenovelas como "Mariana de la noche", "Abrázame muy fuerte", "Entre el amor y el odio", "Agujetas de color de rosa", entre muchas otras.

En una entrevista con Jorge el Burro Van Rankin, el actor platicó un poco sobre la situación de su país y las dificultades de algunos para salir de la isla.

Raquel Bigorra

La conductora de televisión, Raquel Bigorra, ha tenido una relación agridulce con su país natal, pues aunque vivió una infancia un tanto privilegiada, el amor por el modelaje le dio la oportunidad de conocer diversos países, entre ellos México, país del que dice, se enamoró y por lo que decidió quedarse.

La modelo tenía solamente 20 años y comenzó a buscar espacios como modelo pero también buscó encaminarse hacia la televisión, que era su sueño. Eso le costó que el país le impidiera volver durante los siguientes cinco años por dejar el país de la manera en que lo hizo.

Con un permiso humanitario pudo ir a despedir a su madre, quien falleció en ese lapso de tiempo.

Raquel está instalada en México desde entonces, ha hecho diversos programas, ha sido conductora de "Venga la Alegría", "México Baila", "Las tardes con la Bigorra", "Raquel y Daniel", "Todo se vale", entre otros, como los telejuegos, donde se hizo popular por el famoso ¡Llame ya! junto a Vielka Valenzuela.

También ha lanzado temas musicales y ha hecho sus propios proyectos en sus redes sociales, aquí en México formó una familia.

Raquel Olmedo

La actriz Raquel Olmedo también hizo de México su casa, y aunque su primer amor fue la ópera, la televisión la fue llamando desde Cuba, pero por el mismo trabajo viajó a México y decidió quedarse en el país y con su trabajo aquí, poder llevarse a su padre, madre y hermano.

La actriz siempre llora cuando cuenta que cuando gobernación le dio el permiso para poder sacar a su familia de la isla para intentar darle una vida mejor en México, se topó con pared porque no tenía dinero. Y fue gracias al productor Valentín Pimstein que consiguió el dinero para poder traer a su familia a México.

Livia Brito

La polémica protagonista de telenovelas acaba de estrenar "La desalmada" en Las Estrellas, y aunque tiene un perfecto acento mexicano, la actriz también conserva su acento cubano.

Brito llegó a los 13 años a México y aquí ha construido su carrera como actriz de telenovelas, entre ellas "El triunfo del amor"; "Médicos, línea de vida"; "La Piloto"; "Muchacha Italiana viene a casarse";" Abismo de pasión", entre otras.

A raíz de la situación en su país, Livia ha escrito el siguiente mensaje en sus redes sociales.

"¡Mundo, Cuba necesita de tu ayuda! Cuba está muriendo ¡Salvemos a Cuba! Necesitan comida , hospitales, insumos médicos, todo lo que tenga el mundo para ayudarlos por favor ¡lo necesitan en las costas de Cuba".

Julio Camejo

Siempre que le preguntan, Julio Camejo habla sobre el amor que le tiene a México, lugar en el que han crecido sus hijos y en el que ha desarrollado su carrera como actor.

Camejo, originario de La Habana, ha participado en telenovelas como "La mexicana y el güero", "Médicos, línea de vida", "Primer amor a mil x hora", entre otras.

Cuba se vio sacudida el domingo por históricas protestas que sorprendieron al gobierno, las mayores manifestaciones desde el triunfo de la revolución en 1959.

MF