Al considerar que en las manifestaciones respecto a la resolución del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos existen “muchos provocadores", el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyó el blindaje del Palacio Nacional.

"Lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores. Entonces, tenemos que prevenir", mencionó durante su conferencia matutina.

Hasta el día de hoy, López Obrador no ha dado atención a familiares de los jóvenes que fueron desaparecidos desde hace diez años , por lo que activistas y familiares anunciaron protestas y, además, la Asamblea Nacional Popular anunció el 14 de abril un “boicot” a las campañas y elecciones.

Según el mandatario, el contexto electoral que vive México se combina con "quienes quisieran que haya escándalos".

Sin embargo, el Presidente respetó el derecho de manifestación de las familias y activistas, pues "son libres" de salir a las calles porque "es la búsqueda de sus hijos".

Reiteró su voluntad, expresada el pasado martes, de reunirse con las familias de los desaparecidos el próximo 3 de junio, un día después de los comicios más grandes de la historia del país , y aseguró que el Gobierno sigue trabajando para esclarecer los hechos "todos los días".

"Estamos haciendo muchas cosas con este propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad. Este es mi compromiso", aseveró.

Además, se mostró esperanzado de que la reforma a la Ley de Amnistía, aprobada ayer en la Cámara de los Diputados, esté vigente para el encuentro con las familias porque "va a ayudar mucho" en este caso.

"De esta forma, van a poder declarar, dar testimonio, quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos, y con esta ley se les puede proteger. Siempre y cuando nos ayuden informando de qué sucedió, romper el llamado pacto del silencio", desgranó.

Finalmente, subrayó que su administración, a cinco meses de finalizar, "no dará carpetazo" al caso de Ayotzinapa y anheló "poder avanzar" durante este tiempo en su resolución.

"En el supuesto de que no avancemos como queremos avanzar más y encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes", advirtió López Obrador.

La resolución del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los pendientes de López Obrador, pues desde su campaña en 2018 prometió esclarecer lo sucedido.

Las protestas por el incumplimiento de sus promesas han crecido y el pasado 6 de marzo los actuales estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta del Palacio Nacional para exigirle que cumpla su palabra.

