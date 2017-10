Cuatro caballos galoparán en la Ganadera

El cantante guanajuatense José Julián será quien ofrezca el show inaugural en la Expo Ganadera edición 2017. Este 5 de octubre, el cantante viene a Guadalajara para presentar su espectáculo completo, con cuatro caballos y música en vivo. “Es mi show ecuestre, donde cantamos, hacemos los bailes, los pases”, comentó en entrevista. Del repertorio que compartirá en el lienzo estelar de la expo, comentó: “Canto las melodías, los mejores temas de toda mi discografía. También hago covers de dos grandes artistas de caballo que fueron de Antonio Aguilar y Joan Sebastian. Es un espectáculo 100% familiar”.

Pero cantar y montar a caballo no es una tarea sencilla, es una habilidad que José Julián la domina luego de muchos años de dedicación: “Definitivamente es complicado, son muchos años de práctica. Me encantan los caballos, desde niño, desde que me acuerdo. Y la cantada también me fascina. Cuando pude hacerlo junto me di cuenta de que es algo muy bonito, pero no es fácil. Tengo 17 años trabajando esto: que la voz se mantenga sin que cambie por los brincos, los brotes de los caballos. A la gente le gusta y le asombra que no se note”.

Además, el sólo tema de los caballos atrae a gente hacia sus presentaciones: “Hay gente a la que le gustan los caballos: van a ver cómo están de físico, cómo trabajan, las monturas. El hecho de que interprete unas buenas rancheras, sones o cumbias montando los caballos hace que se prendan bastante. Los caballos también: se prenden y hacen los pasos más enérgicamente”. José Julián cuenta con ocho caballos, de donde selecciona cuatro para sus presentaciones. Entre sus presentaciones recientes, el cantante tuvo fechas en Estado de México, Guanajuato (en dos municipios la misma noche del 15 de septiembre) y Veracruz. Este octubre comienza en Guadalajara para luego regresar a Guanajuato, ir a Chiapas y sumarse a las causas en favor de los damnificados por los sismos de septiembre.

De sus planes a futuro, José Julián adelantó: “Preparamos un disco con una fusión: mariachi con tuba y con la docenera, la guitarra de doce cuerdas. Va a estar bonita la conexión”.

TODO A SU TIEMPO

Llega la oportunidad

Sobre su presencia en la inauguración de la Expo Ganadera, el cantante se mostró complacido de que se haya concretado la fecha: “Es importante, durante muchos años busqué la contratación. El año pasado les pedí la oportunidad. Vieron mi show los organizadores, y ahora fui contratado. Me da gusto, vieron que lo hago bien, que soy profesional. Es fruto de mis 21 años de trabajo”. Además de los equinos con los que visitará el lienzo de la Expo Ganadera, a José Julián lo acompaña su grupo de cabecera: la Banda Juve Duarte. De ellos comentó: “Son de León, tenemos muchos años juntos. Es una banda que toca hermoso. A un lado a ellos traigo mi guitarrista y mi tecladista. Con ellos hacemos unas fusiones muy bonitas: de repente pasamos a una parte acústica que le gusta mucho a la gente con temas románticos, y luego regresamos ya al baile”.