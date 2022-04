¿Cuándo se estrena "Suzume no Tojimari", el nuevo filme animado de Makoto Shinkai?

El cineasta Makoto Shinkai se ha posicionado como uno de los directores y animadores de mayor renombre en la última década y aunque tiene una extensa trayectoria ganadora de múltiples premios en el terreno cinematográfico, comercial y de videojuegos, sin duda el filme “Your Name” (Kimi no Na wa, en japonés), lo puso por completo en la mira global al ser una de las animaciones más taquilleras de toda la historia con 174 millones de dólares de recaudación tras su estreno en Japón en 2016.

Tras lanzar “Weathering with you” en 2019, Shinkai alista el estreno de una nueva película animada: “Suzume no Tojimari”, que tras revelar sus primeras imágenes oficiales, ya levanta la expectativas de los fanáticos de este tipo de cinematografía, al considerar que podría tratarse de una historia similar, en su estilo narrativo e impacto emocional, a la mostrada en “Your Name”, que en su recorrido mundial fue galardonada en el Festival de Cine de Sitges, el Festival de cine de Londres, en los Premios de Anime Newtype y con el premio de la Academia Japonesa por su guion, entre otros reconocimientos.

De “Suzume no Tojimari” se sabe que la historia se enfocará en una joven de 17 años de edad, “Sazume”, quien por diversas circunstancias conoce a un chico que está a la búsqueda de una peculiar puerta de atributos mágicos, que tras ser encontrada lleva a los protagonistas a un caos místico que detonará conflictos en Japón, proponiendo a los espectadores una profunda reflexión sobre lo que significa la madurez y el viaje personal hacia la toma de responsabilidades; hasta el momento el filme aún no cuenta con un título en español o en inglés, pero los fans han comenzada a nombrarla como “Suzume: la cerradora de puertas”.

“Suzume no Tojimari” tendrá su debut en la pantalla el próximo 11 de noviembre del 2022, teniendo en su equipo de producción a Masayoshi Tanaka en el diseño de personajes, a Kenichi Tsuchiya en la dirección general de animación y a Takumi Tanji en la dirección de arte.

Hasta el momento no se ha indicado cuáles serán los canales de distribución para el filme, si tendrá estreno en Estados Unidos, Europa y América Latina en salas de cine, si se proyectará en alianza a plataformas de streaming o si tendrá un doble debut híbrido en salas tradicionales y medio digitales bajo suscripción o compra.

AC