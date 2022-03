Este domingo se realizó la edición número 27 de los Critics Choice Awards en Los Ángeles, pero teniendo enlaces en vivo desde Londres porque también se desarrollaron los premios BAFTA. Durante la ceremonia, la cinta “The power of the dog” se alzó con el premio más importante de la gala, el de mejor película, mientras que “Succession” obtuvo el Critics como mejor serie dramática, también resaltó el filme “Belfast” como mejor ensamble.

La cineasta Jane Campion, quien también ganó a mejor dirección por “The power of the dog”, agradeció a la asociación de críticos por la distinción hacia su película, resaltando que tiene varias cosas por decirle al gremio, que aún en ella hay heridas abiertas, sobre todo que vienen del pasado, pero que también sabe y entiende que los críticos son importantes en la industria. Previamente cuando recibió el premio como mejor directora, resaltó la labor de grandes mujeres en la industria como Halle Berry y Venus y Serena Williams, confesando que también para llegar a donde está tuvo que enfrentarse a los hombres.

En ese sentido, Halle Berry al recibir el premio especial “SeeHer” por ser promotora de la igualdad y la equidad, pronunció un emotivo discurso de empoderamiento femenino:

“Las mujeres estamos contando nuestras propias historias, las que no encajan en las nociones establecidas. Somos hermosas y somos fuertes, si negamos nuestra complejidad, negamos nuestra humanidad. Somos honestas y verdaderas sin importar cual incómodos los hagamos sentir a ustedes (los hombres). Para cada niña que se sienta ignorada, esta es nuestra forma de decirles que las amamos y las entendemos, se merecen cada cosa buena de este mundo”, dijo la actriz, quien resaltó que en sus inicios tuvo que enfrentarse a muchos retos, sobre todo porque la industria estaba enfocada en contar historias de hombres blancos y entonces ella tomó el valor de aventurarse a contar sus propias temáticas no solo como actriz, también como creativa.

El actor y comediante Billy Crystal también fue reconocido por su trayectoria, Jimmy Kimmel fue el encargado de hacer la introducción y de hacer algunas bromas hacia la figura de Billy, quien este lunes cumple 75 años, el histrión sobre todo agradeció a su esposa, sus hijos y sus nietos.

Will Smith quien ganó como mejor actor por “King Richard” agradeció a Venus y Serena Williams, pues según sus palabras, ellas son la fiel representación del sueño americano, también le dio las gracias a su compañera de reparto Aunjanue Ellis. Así también, Ariana DeBose quien ganó como mejor actriz de reparto por “West side story” y que compartió terna con Rita Moreno, le ofreció unas emotivas palabras: “dejaste tu lugar para que yo brillará a tu lado”.

Durante la velada fueron varias las personalidades que se pronunciaron sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, Maria Bakalova, originaria de Bulgaria, región cercana a la nación ucraniana, “nos unamos para reconocer el coraje del pueblo ucraniano que está defendiendo su derecho a ejercer su independencia y democracia”. También la actriz Hannah Waddingham de “Ted Lasso” se pronunció por la niñez y juventud de Ucrania, quienes están viviendo momentos complejos a causa del estallido bélico.

LISTA DE GANADORES

CINE:

Mejor película

"The power of the dog"

Mejor dirección

Jane Campion por "The power of the dog"

Mejor ensamble de una película

"Belfast"

Mejor actriz en una película

Jessica Chastain por "The eyes of Tammy Faye"

Mejor actor en una película

Will Smith por "King Richard"

Mejor actor de reparto en una película

Troy Kotsur por "CODA"

Mejor actriz de reparto en una película

Ariana DeBose por "The West Side Story"

Mejor actor joven en una película

Jude Hill por "Belfast"

Mejor comedia

"Licorice Pizza"

Mejor diseño de vestuario

"Cruella"

Mejor canción

"No time to die" de Billie Eilish

Mejor maquillaje

"The eyes of Tammy Faye"

Mejor banda sonora

"Dune"

Mejor diseño de producción

"Dune"

Mejor edicion

"West side story"

Mejor guion original

"Belfast"

Mejor guion adaptado

"The power of the dog"

Mejor fotografía

"The power of the dog"

Mejores efectos visuales

"Dune"

Mejor película animada

"The Mitchells vs The Machines"

Mejor película extranjera

"Drive my car"

TELEVISIÓN:

Mejor serie de comedia

"Ted Lasso"

Mejor actor en una serie de comedia

Jason Sudeikis por "Ted Lasso"

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart por "Hacks"

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Brett Goldstein por "Ted Lasso"

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Hannah Waddingham por "Ted Lasso"

Mejor mini serie

"Mare of Easttown"

Mejor actor en una mini serie

Michael Keaton por "Dopesick"

Mejor actriz en una mini serie

Kate Winslet por "Mare of Easttown"

Mejor actor de reparto en una mini serie

Murray Bartlett por "The white lotus"

Mejor actriz de reparto en una mini serie

Jennifer Coolidge por "The white lotus"

Mejor serie de drama

"Succession"

Mejor actriz en una serie de drama

Melanie Lynskey por Yellowjackets

Mejor actor en una serie de drama

Lee Jung-Jae por "Squid game"

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Kieran Culkin por "Succession"

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Sarah Snook por "Succession"

JL