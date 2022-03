Oscar 2022: ¿Quién ganará el premio a la Mejor Película? Estas son las favoritas hasta ahora

Poco a poco se acerca el gran día de la ceremonia de los Premios Oscar 2022 y la popularidad de algunas películas han incrementado considerablemente desde el anuncio de las nominaciones.

Este interés por parte del público podría dar algunas pistas de cuál sería la película que se lleve el mayor premio a la Mejor Película.

Oscar 2022: Nominados a la Mejor Película

"Belfast" "CODA" "Don't Look Up" "Drive My Car" "Dune" "King Richard" "Licorice Pizza" "Nightmare Alley" "The Power of the Dog" "West Side Story".

De acuerdo con datos de Just Watch, la película “King Richard” —protagonizada por Will Smith— lidera la popularidad en las transmisiones por streaming.

En comparación con la semana pasada, “Belfast” disminuyó su popularidad hasta el tercer lugar; mientras que “CODA” —con Eugenio Derbez— se mantuvo en la segunda posición.

El resto de la lista lo completan “El Poder del Perro”, “Dune”, “El Callejón de las Almas Perdidas” y “No miren arriba”.

Lo más visto en streaming. CORTESÍA / JustWatch

¿Qué dice Google sobre la popularidad de las películas nominadas a los Oscar 2022?

En INFORMADOR.MX consultamos los datos de Google Trends, herramienta de la compañía estadounidense que mide las búsquedas de sus usuarios en el buscador en tiempo real, hasta este día, son las películas “Don´t Look Up” y “the Power of the dog” las que se mantienen como la más populares en Estados Unidos. Incluso, la recién estrenada en Disney+ “West Side Story” podría sorprender.

Para los mexicanos, se trata de “CODA” la que se ha colocado como la favorita entre los cinéfilos, por encima de “El Callejón de las Almas Perdidas” y “El Poder del Perro”.

La ceremonia de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo.

AC