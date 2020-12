Critican a Sergio Mayer por su forma de despedir a Jaime Camil Garza

Sergio Mayer recibió críticas en lugar de condolencias al manifestar su tristeza ante la muerte de quien fuera su suegro, el señor Jaime Camil Garza, quien falleció este domingo debido a una septicemia.

Mayer utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer las noticias del estado de salud del padre del actor Jaime Camil y posteriormente el fallecimiento, fue la redacción de una de estas publicaciones la que le generó reclamos de los usuarios, quienes consideraron que era incorrecta su forma de expresarse.

"Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón", escribió Mayer en el momento del fallecimiento.

Tuit de Sergio Mayer. ESPECIAL

Lo que los usuarios argumentaron es que escribir la palabra "finalmente", es incorrecto porque podría dar a entender que él estaba esperando el deceso.

Sin embargo, hubo quienes defendieron al también actor ya que, en el contexto en el que hizo las publicaciones, pudo ser oportuna su redacción, ya que había estado reportando los cambios que presentaba el papá de su esposa, Issabela Camil.

Como una hora antes, cuando escribió: "Con lágrimas en mi corazón lamento mucho que JC ya no seguirá luchando. En cualquier momento parará su corazón, fue tan generoso que nos permitió a todos y a cada uno de nosotros despedirnos de él. En cualquier momento deja de luchar. Gracias por tu cariño siempre".

Tuit polémico de Sergio Mayer. ESPECIAL

Este lunes en Instagram también juzgaron que había compartido una foto de su hija Victoria despidiéndose de su abuelo frente a sus cenizas.

"Sus hijos siempre tan discretos y tú todo lo contrario! Creo que deberías respetar su sentir", comentó la usuaria Cynthia Judith, mientras que "gpezm8" escribió: "¡Eso no se hace! Se merece un respeto y no sólo por los likes o fama subir esas fotos".

AC