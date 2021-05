Critican a Juan de Dios Pantoja por video de su bebé

Otra polémica se sumó a la lista del youtuber Juan de Dios Pantoja esta semana gracias a una publicación en redes sociales tras la cual sus seguidores han criticado su falta de humildad.

Juan de Dios, de 25 años, subió un video donde su bebé de dos meses —hijo de Pantoja y Kimberly Loaiza— sale con ostentosas joyas, bastante grandes para su cuerpo y que Pantoja acompañó del texto "a mis hijos no les faltará amor, tampoco dinero".

Las respuestas al video no han sido del todo buenas ya que le han dicho los fans es que se le olvida que es famoso y tiene dinero gracias a ellos.

"Si así ayudarás a todos tus fans (obvio no a todos) que gracias a ellos estás en donde estás, dices que tú nunca presumes pero sólo te contradices", se lee en uno de los comentarios."Hay muchos bebés que no tienen la suerte de tener nada, presumiendo lo que la mayoría no tiene, lo que deberías hacer es: guardar esos recuerdos sólo para ustedes. Hay personas en carencia que te siguen y no ves eso".

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiz, sumergidos en la fama

La pareja suma millones de seguidores en redes como YouTube e Instagram y gracias al alcance y publicidad de su contenido sus cuentas están valuadas en millones de pesos.

En 2020, Juan y Kimberly contrajeron matrimonio en una ceremonia en la que los acompañó su hija mayor; tiempo después Loaiza dio a luz a su segundo hijo.

Otras de las críticas al video de Juan de Dios señala que además de dinero y amor no les deberían tampoco faltar valores.

"No les faltará dinero gracias a los fans", se lee en otro comentario.

"Eres un arrogante, ni Kimberly presume tanto como tú y tiene más fama y dinero que tú… humildad por favor", señala otro usuario de Instagram.

En contrapeso algunos seguidores han refrendado su apoyo al creador de contenido en la misma publicación y hasta le han pedido que los adopte:

"Por eso eres mi ídolo porque a pesar de las críticas sales adelante y como papá eres el mejor papá que Kima y Juanito pueden tener".

