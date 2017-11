Cristóbal Orellana estará en Comictlán TNT

El cantante y actor tapatío, Cristóbal Orellana, formará parte de las actividades de la edición 2017 de Comictlán TNT que se realizará en Expo Guadalajara el 4 y 5 de noviembre de 11:00 a 20:00 horas y donde el público asistente tendrá la oportunidad de ver escenarios temáticos, doblaje, invitados internacionales, cosplay, videojuegos y conciertos de KPop.

El ex chico Disney tendrá una ponencia y un show case en la feria el día domingo a la 13:00 horas, presentará parte de las canciones que grabó de su disco de KPop “Last Dance”, mientras que la charla se enfocará sobre cómo ha ido desarrollándose su carrera. También hablará de su más reciente proyecto de doblaje “Saint Seiya: preludio de Pegaso” de la productora independiente Hakuren Studios. En el proyecto interpretará la voz de uno de los protagonistas de nombre “Atrion”.

“Este evento es la fusión de dos convenciones, de dos grandes expositores del mundo del cómic y el anime. Será un proyecto al doble de lo interesante. Yo ya tenía tiempo trabajando con Comictlán, tengo la fortuna de haber estado con ellos el año pasado en todos los eventos de Guadalajara, y en otros lugares como León y Aguascalientes, con TNT ya había participado hace unos años en la Ciudad de México”. A veces ha sido conductor y otras como jurado de KPop en estas convenciones.

Inmerso en oriente

“Last Dance”, su disco de KPop es un álbum de covers que hizo por gusto y no porque vaya a dedicarse de lleno a este género, de hecho está desarrollando un nuevo material donde hará temas inéditos que involucran diversos géneros como el urbano y hasta el jazz. “Sin embargo, voy a presentar un nuevo cover que se llama ‘Darling’ de Taeyang, un artista coreano, de hecho estoy pensando en sacar la versión digital de este disco de KPop”.

Sobre “Saint Seiya: preludio de Pegaso”, se trata de un capítulo desarrollado por fans que se hará en Perú durante el mes de diciembre, esperando que este tenga éxito y haga eco en Japón para ver la manera de continuar, en el doblaje participan actores de México y Perú. “Para mí este mundo es padrísimo, pero no ha sido fácil porque mucha gente me tiene en el estigma Disney, me tienen muy ubicado en ese sector y no saben que soy fan del anime”.