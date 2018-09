Cota expone sus "reflexiones"

La artista plástica Liliana Cota inauguró ayer su exposición “Reflexiones”, en el Centro Cultural Casa Colomos; una muestra de 30 de sus obras que abrazan el arte clásico y contemporáneo a través de distintas técnicas. El público podrá disfrutar de la exposición hasta el día 12 de septiembre, la entrada es gratuita y abierta en los horarios del parque. Las pinturas estarán a la venta.

“Este es un lugar donde han estado muy buenos pintores. Entonces, me dieron la oportunidad de presentarme y quise aprovecharlo. Algunas de las piezas ya las había presentado, pero también tengo nuevas, prácticamente lo que voy a mostrar son técnicas mixtas, al pastel y en acrílico”.

El título de la expo surge del interés de Cota de la interacción con la naturaleza, las relaciones humanas, las emociones y los estados de ánimo.

“Yo estoy acompañando cada obra con un pensamiento, una reflexión para el espectador, para que se detenga a pensar sobre todo lo que estaremos mostrando”.

El público podrá disfrutar del realismo, arte figurativo y obra abstracta de la artista. “A mí siempre me ha gustado crear algo diferente, no quiero quedarme en una sola técnica o tema, quiero hacer siempre cosas nuevas y es por eso que hay tanta variedad de obra, quiero llegar al gusto clásico y contemporáneo”.

Destaca que más que complicado, el estilo realista es un reto, ya que es más elaborado: “Hay que observar mucho la luz y la sombra, en el abstracto no hay tanto detalle, sin embargo las dos áreas tienen su nivel de dificultad, en el abstracto hay que tener en cuenta la combinación de colores, debe haber armonía y que la obra sea agradable a la vista”.

Lily Cota desde siempre ha estado llamada al arte, sin embargo, ha estado de lleno inmersa en la pintura desde hace 10 años. “Desde pequeña siempre me ha gustado dibujar y pintar, pero tuve oportunidad de dedicarme de manera profesional desde hace 10 años estudié y he tomado cursos en el extranjero y todos esos conocimientos los he vinculado y es el resultado de las obras que presento ahora”.