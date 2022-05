Corona Capital Guadalajara 2022: Tapatíos ovacionan talento internacional en el festival

A la mitad de la jornada musical de este sábado en el Valle VFG, en el primer día de actividades del Corona Capital, la banda inglesa Metronomy ha sido de las más aplaudidas de la tarde y teniendo al escenario Corona Agua Rifada como punto de encuentro.

Los tapatíos respondieron al llamado de la agrupación abarrotando la explanada de la tarima que fue liderada por Joseph Mount, quien dio muestra del por qué sus fusiones de british pop y funk setentero han sido uno de los fenómenos más destacados en la escena independiente.

A la par de hace un recorrido por algunos de los éxitos más destacados de su discografía como "The bay" o "Everything goes my Way", sin embargo, las peticiones se unieron para que "The look" sonara, siendo uno de los temas más aplaudidos al final de su show.

Minutos después, en el escenario Kia, la banda canadiense Metric, encabezada por Emily Haines, dio inicio a la segunda parte sonora del festival, con el clima más fresco y sombras más disponibles, el público nuevamente se apostó al filo de la tarima, recibiendo a la agrupación con un energético grito de bienvenida cuando "Gold Guns girls" comenzó a sonar.

Metric. La banda canadiense fue ampliamente ovacionada. EL INFORMADOR/A. Camacho

Haciendo referencia a Guadalajara e indicando que se extrañaba este tipo de bienvenidas, Emily avanzó en su itinerario sonoro con "Cascades" y "Now or never now".

JM