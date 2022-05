Corona Capital Guadalajara 2022: Dayglow reemplazará a Young The Giant tras cancelar su show

La cartelera del festival Corona Capital – que se realizará este fin de semana en el Valle VFG- ha tenido cambios a tan solo un par de días de iniciar su tercera edición, y luego de anunciar inicialmente que Real Estate sería reemplazada por The Drums, este viernes el encuentro musical ha confirmado la cancelación de dos bandas más: Death Cab For Cutie y Young The Giant.

A través de sus redes sociales, Corona Capital ha dado a conocer estos cambios en su cartelera; sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál banda o actividad suplirá el lugar que Death Cab For Cutie tendría el primer día del festival, el sábado 21 de mayo, a las 21:30 horas.

En el caso de Young The Giant, agendado para el domingo 22 de mayo a las 17:50 horas, Corona Capital indicó que el cantautor y músico Sloan Struble, mejor conocido como Dayglow, será la banda que llegue al rescate, señalando que la cancelación de su presentación es debido a complicaciones de salud en uno de los integrantes.

“Démosle una calurosa bienvenida a @dayglowband que será parte de nuestro gran esperado reencuentro en CoronaCapitalGDL. Debido a problemas de salud de uno de los integrantes de Young The Giant, la banda no se presentará en el festival, esperamos verlos muy pronto de nuevo”, confirmó en sus redes el festival musical.

El festival detalló que en casos de solicitar reembolso de los boletos, los interesados deben acudir a los puntos de venta en donde adquirieron sus pases, de acuerdo a las políticas vigentes de la Ticketmaster México o ingresar a la web www.ticketmaster.com.mx/hcancelled.html o al correo contactanos@ticketmaster.com.mx.

