Consuelo Duval: La actriz comparte video de su primera aparición en Televisión

Consuelo Duval es una de las actrices mexicanas más conocidas por su participación en distintas series de comedia en nuestro país, como la Familia P. Luche, La hora Pico, XH Derbez, así como también su participación en algunas películas y novelas.

La actriz tuvo que dar lo mejor ella y sacrificar muchas cosas para llegar a donde está actualmente, por lo que decidió compartir con seguidores la primera vez que apareció en televisión, fecha en la cual solo tenía 17 años.

Fue a través de su cuenta de TikTok, donde la mexicana de 53 años posteó el video de ese momento tan especial para que sus seguidores lo vieran, quienes se mostraron agradecidos por compartir el clip.

En el material se observa a una joven Consuelo Duval que luce cabello corto, en ese momento aparece como concursante de un programa, cursaba el primer año de preparatoria y practicaba hawaiano y tahitiano.

En su cuenta de Instagram, hace unos días posteó una foto de sí misma de hace años.

En otra foto del recuerdo, la también comediante recordó cuando muy joven, ya tenía a sus dos hijos y se tenía que ir a trabajar, a pesar de que sus pequeños le pedían que no fuera.

A pesar de momentos difíciles como ese, Duval mira atrás y sabe que todo ha valido la pena, pues ya visto crecer y volar a sus dos hijos: Michel y Paly.

"Los #tbt me provocan hueco en la barriga! Pero también me empoderan. Bravo chingadera mayor. Ahí estabas, solita con tus cachorros, cagada de miedo y de tristeza por dejarlos para irte a trabajar con un "no vaya mamá, no vaya" clavado en los oídos y con una culpa que ardía. Todo ha valido la pena. Hiciste lo mejor que podías. Les creaste una burbuja protectora ayudada por todos los personajes de Disney y has tenido el privilegio de verlos crecer… y volar. Atte tu yo con el síndrome del nido vacío. Madre que amamantó @mich_duval. Madre que cargó en la espalra a su changuita @palyoficial".

