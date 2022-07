Cynthia Rodríguez: La conductora sorprende con vestido fast fashion de 900 pesos

Hace unas semanas Cynthia Rodríguez realizó un viaje por Europa y Egipto, supuestamente se trató de su luna de miel con el cantante Carlos Rivera, sin embargo a pesar de que se les vio juntos, ninguno ha dado alguna declaracion respecto a eso.

La conductora sigue compartiendo momentos de su viaje realizado a través de sus redes sociales, mostrando distintos lugares que visitó, pero algo que sorprendió a los fans fue que utilizó un vestido fast fashion de 900 pesos, el cual la hacía lucir espectacular.

Cynthia ha recorrido diversos sitios emblemáticos en Roma, Atenas, Turquía y Egipto en donde ha lucido diferentes looks de impacto. Muchos de estos han sido acompañados con diferentes bolsas de lujo de prestigiosas marcas como Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Lauren, cuyo precio supera los 35 mil pesos.

Sin embargo, en esta ocasión Cynthia Rodríguez posteó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en donde prefirió lucir un vestido fast fashion en color rosa con diseño geométrico, el cual pertenece a la cadena del grupo textil Inditex, nos referimos a la marca española Zara.

Este vestido forma parte de la colección "Join Life", la cual identifica a las prendas producidas con los materiales y procesos más sostenibles.

El post de la conductora fue acompañado por la siguiente descripción "¡Ya quiero regresar a Turquía!".

Y, como era de esperarse, miles de seguidores la llenaron de elogios, pues hasta el momento el contenido cuenta con más de 99 mil likes y comentarios, como: "Tu sonrisa me encanta, es mi favorita", "Todos tus outfits de tu viaje están wow", "Hermosísima siempre luces radiante me encantan tus looks", "Como sea siempre has sido y eres la persona que más luce divina", "Muy linda siempre", "Hermosa como siempre".

Vestidos en tendencia para este verano

Este tipo de vestido, como el que lució Cynthia Rodríguez, le va bien a todos los cuerpos, pues alarga la silueta y logra que la atención se centre en la parte inferior. Asimismo, brinda comodidad por su holgura. Ideal para los días más calurosos de verano, pues logra un estilo natural y a la moda.

Además de esta prenda, te compartimos otros minivestidos que serán tendencia esta temporada:

Bordados

Los vestidos bordados brindan un toque bohemio y femenino, ideales para combinarse con unas alpargatas.

Estampados

Estos diseños nunca fallan, ya sea que luzcas un estampado geométrico como el de Cynthia Rodríguez o floral. También los de manga larga serán un must durante este verano.

Rústico

Un estilo clásico, el cual lo puedes encontrar en algodón o lino; con calados o bordados.

Volantes

Los vestidos con caída en A con volantes no pueden faltar en tu clóset esta temporada. Además puedes elegir uno con escote en pico cruzado, manga por debajo del codo y cintura elástica para estar más cómoda.

Fruncido

Este look es otro de los clásicos que nunca falla, pues otorga feminidad y delicadeza. Normalmente en este tipo de estilos los escotes son cuadrados por delante y por detrás y, los estampados suelen ser floreados. Ideal para utilizarse en esas tardes calurosas de verano.

No dudes en agregar a tu clóset un minivestido, te harán lucir espectacular.

MF