Cada inicio de mes WhatsApp se actualiza dejando de ofrecer sus servicios para una serie de teléfonos móviles en específico, cómo serían los androids Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Motorola, Samsung y Sony.

Este recurso afecta a cientos de miles de usuarios de Android cada mes a nivel global, orillándolos a reemplazar sus celulares y realizar copias de seguridad si quieren seguir utilizando su mismo número en dicha aplicación de mensajería.

¿En cuáles teléfonos WhatsApp dejará de funcionar en mayo?

Si tu teléfono es de algún modelo descontinuado de Android y tienes curiosidad por saber si pronto dejará de tener acceso a la aplicación de WhatsApp aquí te compartimos la lista de teléfonos Android por marca:

Motorola

Moto X

Moto G

Lenovo

Lenovo S890

Lenovo A858T

Lenovo 46600

Lenovo P70

HUAWEI

Ascend P6 S

Ascend G525

HUAWEI GX1s

HUAWEI C199

HUAWEI Y625

LG

Optimus 4X HD P880

Optimus L7

Optimus G Pro

Optimus G

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

Samsung

Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core.

Galaxy Note 3 Neo LTE+.

Galaxy Note 3 N9005 LTE.

Galaxy S4 Zoom.

Galaxy S4 Active.

Galaxy S4 mini I9192 Duos.

Galaxy S 19500.

Galaxy Grand. Galaxy S3 Mini VE.

Galaxy S4 mini I9190.

Galaxy Express 2.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos dispositivos móviles mes con mes?

Esto se debe a que cada cierto tiempo WhatsApp actualiza su software, lo que demanda mejoras en la seguridad y nuevas funciones en la aplicación que no son soportadas por ciertos sistemas operativos. Esto se ve agravado si tu teléfono no se encuentra actualizado con las versiones requeridas del sistema operativo; aquellos teléfonos descontinuados suelen tener limitaciones de hardware que impiden dicha actualización, aunado a eso, al ser dispositivos que ya no se encuentran en el mercado no reciben soporte por parte de sus fabricantes.